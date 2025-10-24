花20年蠶食鯨吞90個戰略要港 中國滲透全球野心與台灣有關

中國透過其全球港口網絡，擴大海上實力。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國在世界各地投資或經營港口，試圖控制全球航運網絡。《彭博》披露，中國企業在海外90多個深水港擁有或經營碼頭，其中包括全球最繁忙的100個港口中的34個。這些港口包括歐洲第五大貨櫃港口、南美太平洋沿岸第一個能夠停靠超大型貨櫃船的深水港，以及非洲超過3分之1的商業港口的權益。

特別是中國在巴拿馬運河上的存在，可能使北京減緩美國海軍在亞洲的部署，學者稱，「如果中國試圖在未來一到五年內結束台灣的自治，在極端情況下，北京可能會透過拆除橋梁、在運河中布雷或乾擾運河船閘系統的運作來關閉運河。

中資在秘魯建造的巨型深水港錢凱港。（法新社）

《彭博》指出，川普要求巴拿馬政府撤銷長江和記集團對巴拿馬運河2港的經營權，這凸顯了一個令華盛頓和世界其他國家首都感到不安的現實，那就是中國花了20年時間耐心建立了一個覆蓋除南極洲以外的所有大陸的龐大港口網絡。

根據卡內基國際和平基金會中國問題高級研究員卡登（Isaac Kardon）彙編的數據，中國企業在海外90多個深水港擁有或經營碼頭。根據《勞氏日報》的排名，這其中包括全球最繁忙的100個港口中的34個。這些港口包括歐洲第五大貨櫃港口、南美太平洋沿岸第一個能夠停靠超大型貨櫃船的深水港口，以及非洲超過三分之一的商業港口的權益。

報導稱，對於一個只有一個海外軍事基地的國家來說，擁有港口是一項雙重用途策略。在中國的決策圈，「海上戰略要地」一詞經常交替用來描述這兩種類型的軍事設施。卡登說，「中國在每個地區都有重要存在，集中在關鍵的海上咽喉要道附近，這個網絡顯然具有商業優勢，也引發嚴重的安全隱患。

中國政府對這些眾多地產的控制程度各不相同。總部位於香港的長江和記運營的港口曾一度被視為不受中國領導層直接管轄，但隨著近年來限制香港自治的舉措，這種情況發生了變化。

至於其他港口部分，北京的影響力就不那麼模糊了，希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus） 和秘魯的錢凱港均歸中國遠洋海運集團所有，該公司今年1月因涉嫌與中國人民解放軍有聯繫而被五角大樓列入黑名單。

美國官員聲稱，中國經營的港口正在幫助北京蒐集情報。希臘、奈及利亞和斯里蘭卡的港口都歡迎中國軍艦，而中國位於非洲小國吉布地的第一個海外軍事基地最初是作為中資港口旁邊的「物流中心」。

歐盟委員會最近的一份國防白皮書提出了加強對關鍵交通基礎設施的外國所有權控制的想法。印度對中國對巴基斯坦和斯里蘭卡港口的影響力感到憤怒，而澳洲則計劃從中國承租人手中奪回達爾文港。

北京要求讓中國遠洋集團（COSCO）參與長和集團港口出售案，否則禁賣。（路透資料照）

美國新澤西州參議員金（Andy Kim）說，中國不斷增長的全球港口網絡威脅到這些目標。確保世界港口保持開放和安全對於全球商業至關重要。包括國務卿魯比歐在內的美國官員表示，中國在巴拿馬運河設立港口，一旦中國入侵或封鎖台灣，北京可以減緩美國海軍向亞洲的部署，使從大西洋出發的航程增加10 至 22 天。

美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究教授艾利斯表示，如果中國試圖在未來一到五年內結束台灣的自治，那麼讓船艦進入戰區將是一場與時間的賽跑。他稱，在極端情況下，中國可能會透過拆除橋樑、在運河中布雷或乾擾運河船閘系統的運作來關閉運河。

川普政府已向巴拿馬施壓，要求撤銷長江和記授予的巴拿馬港口管理權。今年3月，由貝萊德公司和地中海航運公司主導的財團出價近230億美元，收購長和旗下43個港口（包括巴拿馬運河2港口），川普稱其為「勝利」。然而，北京卻敦促長和創辦人李嘉誠讓一家中國公司加入收購財團。中遠集團正在就自身權利進行談判，包括否決未來任何港口資產剝離的權利。

歐盟委員會最近的一份國防白皮書，提出加強對關鍵交通基礎設施的外國所有權控制的想法。印度對中國對巴基斯坦和斯里蘭卡港口的影響力感到憤怒，而澳洲則計劃從中國承租人手中奪回達爾文港。

報導總結，政治阻力和中國自身經濟放緩意味著北京的港口帝國擴張可能已經完成。卡登認為，該網絡已經足夠廣泛，足以賦予中國關鍵優勢，而且根深蒂固，美國無法抗衡。他坦言，從市佔率的角度來看，他們（北京）已經覆蓋了所有主要基地，只是目前尚不清楚，他們是否需要更多。

