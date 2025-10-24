中國稀土決定金磚國家在世界上地位？專家一語道破

RSIS副研究員蘇（Sarah Soh）表示，中國稀土實力將決定金磚國家在世界上的地位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕金磚國家在關鍵礦產領域構成了一股強大的力量，並有潛力塑造一個公平且富有韌性的全球資源經濟，然而，能否成為在世界上的領導者，RSIS副研究員蘇（Sarah Soh）表示，這很大程度取決於中國如何發揮其在稀土關鍵礦產領域的影響力。

《Channelnewsasia》報導，新加坡拉惹勒南國際研究院國防與戰略研究所區域安全架構計畫副研究員蘇在評論中指出，關鍵礦產領域已成為地緣政治競爭的戰略焦點，中美兩國針鋒相對的關稅戰的核心主題是「礦產與晶片」之爭。

去年，為回應美國限制中國取得先進半導體技術的政策，中國暫停向美國出口關鍵的軍民兩用原料。 兩週前，中國大幅擴大了出口管制範圍，將稀土相關技術納入其中。現在，中國也要求外國公司在出口海外生產的產品時，即使含有微量的中國加工的某些稀土元素，也必須獲得其批准。

中國的舉措雖然針對美國，但卻引發了全球性影響。歐洲和亞太地區的汽車和國防製造商必須應對成本上升，以及供應鏈和生產計劃中斷等問題。大國競爭的變幻莫測，使全球關鍵礦產市場充滿不確定性與波動性。

隨著關鍵礦產越來越多地被置於國家安全的視角，戰略礦產夥伴關係也成為「志同道合」國家之間雙邊合作的重要組成部分。儘管許多此類安排都強調多利益相關者夥伴關係和開放合作，但其根本意圖是為了規避中國對關鍵礦產貿易的控制。

印度總理莫迪在今年7月巴西主辦的第十七屆金磚國家領導人會晤上發表講話，呼籲成員國“共同努力，確保關鍵礦產和技術供應鏈的安全可靠”，“確保任何國家都不會利用這些資源謀取私利或將其作為針對其他國家的武器”。

莫迪的聲明提出了一個有趣的前景。金磚國家能否為建構包容性的全球資源秩序做出貢獻？

整體而言，金磚國家在關鍵礦產領域具有相當大的影響力，其中中國是其中的主導力量。

蘇指出，國際能源總署發布的《2025年全球關鍵礦產展望》指出，中國是全球最大的關鍵礦產精煉國和供應國。中國在精煉銅和鋰的市場平均佔有率約為70%，在精煉鈷、石墨和稀土元素的市場幾乎佔據壟斷地位。

中國目前生產了95%以上的電池級石墨和磁鐵稀土元素，它們是電動車引擎、消費性電子產品和風力渦輪發電機的必需材料。

美國地質調查局最新數據顯示，中國、巴西、印度、俄羅斯和南非五國稀土元素儲量約佔全球85%，其中中國儲量最多，達4400萬噸。

印尼是金磚國家中的最新成員，也是世界最大的鎳精煉國，但值得注意的是，印尼的大部分鎳精煉資產由中國公司擁有。

為了實現成為全球礦產價值鏈關鍵參與者的雄心，沙烏地阿拉伯和阿聯已投入大量國家資源用於國內外採礦計畫和加工設施的開發。

她進一步指出，金磚國家尚未正式製定關鍵材料策略，成員國能否就此議題達成共識並形成統一立場仍有待觀察。鑑於金磚國家在礦產領域的綜合影響力，它們有潛力塑造全球資源秩序的規則和規範。

然而，金磚國家關鍵資源策略的整體走向，很大程度上取決於中國如何利用其關鍵礦產資源。迄今為止，中國一直將關鍵礦產作為推進自身利益的籌碼。

中國在世界關鍵礦產領域的主導地位，為中國展示了其作為負責任的參與者和全球商品提供者的地位提供了一個機會。

蘇認為，金磚國家關鍵礦產計畫應為與全球南北國家建立貫穿整個供應鏈的合作夥伴關係提供空間。隨著全球戰略資源爭奪戰中競爭性聯盟的輪廓逐漸顯現，金磚國家面臨著超越「集團政治」、建構公平且富有韌性的全球資源經濟的機會。

