加拿大限制汽車免關稅進口數 斯泰蘭蒂斯和通用汽車迎接挑戰

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大1位政府官員23日表示，在斯泰蘭蒂斯（Stellantis）和通用汽車停止在加拿大的部分生產後，加拿大政府正在限制這2家汽車製造商免稅進口的汽車數量。

根據美聯社報導，該官員表示，這2家公司將不再有資格享受加拿大汽車及汽車零件的全面反關稅減免。由於未獲授權公開談論此事，該官員要求匿名。

斯泰蘭蒂斯本月稍早表示，計劃將其Jeep Compass的生產從加拿大轉移到美國。通用汽車本週宣布，將停止在加拿大安大略省生產BrightDrop電動廂型車。

安大略省民眾對加拿大汽車產業未來走向的擔憂日益蔓延。汽車是加拿大第二大出口產品，加拿大總理卡尼（Mark Carney）指出，汽車業直接僱用了12.5萬名加拿大人，並在相關行業僱用了近50萬名加拿大人。

加拿大政府4月對部分美國商品徵收報復性關稅，但也為部分汽車製造商提供豁免，允許其將特定數量的汽車進口到加拿大。加拿大聲稱，獲得免關稅配額條件是，每家公司都必須維持加拿大的就業和投資，而斯泰蘭蒂斯和通用汽車最近幾週都宣布裁員。

加拿大隨後將通用汽車的免稅配額削減24%，並將斯泰蘭蒂斯的免稅配額削減50%。

近幾個月來隨著卡尼努力與美國總統川普達成貿易協議，美國和加拿大的緊張關係略有緩和。但關稅政策仍在造成負面影響，尤其是在鋁、鋼鐵、汽車和木材行業。

