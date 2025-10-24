天堂到地獄不用7天！台灣公司掛牌美股暴漲熔斷 卻突崩91％超淒慘

奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.（OwlTing，代碼：OWLS.US），10月16日正式在納斯達克掛牌上市。（圖翻攝自奧丁丁）

〔財經頻道／綜合報導〕奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.（OwlTing，代碼：OWLS.US），10月16日正式在納斯達克掛牌上市，成為台灣首家以「區塊鏈概念」登上美國資本市場的新創企業，被譽為「台灣之光」，上市首日（16日）一度上演暴漲8倍、數度觸及熔斷的瘋狂行情，沒想到蜜月期不到1週，股價竟從最高的90美元雪崩式下殺至8.15美元，跌幅高達91%，讓不少投資人瞠目結舌。

台灣區塊鏈公司奧丁丁母公司OBOOK Holdings，美國時間10月16日以直接上市的方式登陸納斯達克，參考價為10美元。該股掛牌首日，開盤直接跳升至68美元，盤中最高更一度衝上90美元的驚人天價，較參考價飆漲800%，因交易過於活絡，數度觸發熔斷機制，當日收盤雖回落至55.55美元，但仍是風光無限。

OBOOK Holdings市值一度衝上34.9億美元。然而自16日創下90美元高點後，股價隔天便急速下跌，17日收盤已跌至39.5美元，截至昨（22）日，股價更跌破10美元，最低來到8.15美元，短短6個交易日，股價蒸發超過91%，這波驚人的股價崩跌讓不少投資人措手不及，同時也在網路上引起熱議。

有網友留言「美國人終於被台灣人割一次韭菜了」、「這操作太神啦，把幣圈精神發揚光大」、「台灣之光變成韭菜之光」。

23日OBOOK Holdings股價收盤上漲1.16美元、12.18%，收10.68美元。

