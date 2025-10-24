取消中國電動車關稅？加國總理盼與習近平會面

加國總理卡尼盼與習近平會面，以緩解貿易緊張局勢。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕緩解貿易緊張局勢，擬取消對中國電動車關稅？彭博報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）希望在下週的亞太經濟合作組織峰會期間，與中國國家主席習近平會面，以緩解與中國的貿易緊張局勢。

報導指出，1位加拿大政府官員在週四的背景簡報會上告訴記者，卡尼正在尋求與中國領導人會面，而兩人都參加了 10 月 31 日至 11 月 1 日在韓國慶州舉行的會議，但尚未得到證實。

請繼續往下閱讀...

該官員在簡報中表示，卡尼正在尋求與中國建立「戰略關係」。另1位官員表示，卡尼堅信與所有人交談，可以促進加拿大的利益並為加拿大工業創造機會。

卡尼上個月在紐約會見了中國總理李強，兩人承諾繼續接觸，包括在政府「最高層」。1位加拿大官員表示，11月下旬在南非舉行的G-20峰會將是兩國會面的另1個機會。

加拿大配合美國對中國關鍵行業政策，去年首次對中國電動汽車、鋼鐵和鋁徵稅，而中國則對加拿大油菜籽、海鮮和豬肉徵收關稅做為報復。

卡尼一直在推動改善與北京的關係，他的外交部長本月早些時候訪問了中國首都，會見了她的外交部長。

另，卡尼政府正在審查對中國電動汽車的關稅，但現在取消關稅可能會破壞加拿大與美國的談判地位。這就留下了一個問題，即加拿大在尋求免除農產品進口稅時，可以實際向中國提供什麼。

儘管如此，卡尼表示，他看到了擴大與中國的能源和農產品貿易的重大機會。他看好向亞洲運送更多液化天然氣，並且似乎對可能通往加拿大西海岸的新石油管道持開放態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法