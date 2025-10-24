史詩級輸血！彭博：甲骨文數據中心將發1.16兆債 創AI融資新紀錄

彭博報導，甲骨文數據中心將發1.16兆債，創AI融資新紀錄。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧史上最大發債紀錄，彭博報導，據知情人士透露，多家銀行正準備最早於下週一推出1筆380億美元（約新台幣1.16兆）的債務發行，用於資助與甲骨文相關的數據中心，這將是迄今為止，人工智慧基礎設施進入市場的最大1筆此類交易。

摩根大通知情人士稱，三菱日聯是主導該交易的銀行，這筆融資分為兩個獨立的高級擔保信貸工具。其中1個232.5億美元（約新台幣7137.75億元）的一攬子融資，將用於資助得克薩斯州的1個數據中心，另1個147.5億美元（約新台幣4528.25億元）的信貸工具將資助威斯康辛州的1個項目。

據彭博社報道，Vantage Data Centers 正在開發這兩個數據中心，甲骨文將使用這些數據中心為 OpenAI 提供支持。這些項目是甲骨文與 OpenAI（稱為 Stargate）一起在人工智慧基礎設施上投資500億美元（約新台幣1.53兆）的更廣泛努力的一部分。

知情人士稱，富國銀行、法國巴黎銀行、高盛集團、三井住友銀行和法國興業銀行在第一輪選擇承銷商後已獲得部分融資方案。

摩根大通、三菱日聯金融集團、三井住友銀行和OpenAI的代表拒絕置評。甲骨文、Vantage 和其他銀行沒有立即回應置評請求。

