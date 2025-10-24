國際油價驚現超狂飆漲！與川普「1動作」有關

國際油價週四（23日）大漲。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（23日）大漲5%、登上兩週高點，主因是美國總統川普以烏克蘭戰爭為由制裁俄羅斯兩大石油公司，這也促使中國和印度能源公司考慮削減俄油進口量。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲3.29美元或5.6%，收每桶61.79美元。

布蘭特期貨收盤上漲3.4美元或5.4%，收每桶65.99美元。

《路透》報導，這是布蘭特和西德州自6月中以來最大單日漲幅，也是10月8日以來最高收盤價。

凱投宏觀首席氣候和大宗商品經濟學家David Oxley表示：「美國宣布對俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油公司（Lukoil）實施制裁，是針對俄羅斯能源產業的1次重大升級行動，衝擊足以使全球石油市場在明年陷入供應短缺。」

根據美國能源數據，俄羅斯在2024年成為僅次於美國的全球第2大原油生產國。

除原油價格飆升外，美國柴油期貨也跳漲近7%，使柴油裂解價差擴大到 2024年2月以來的最高點。裂解價差可用來衡量煉油的利潤率。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）表示，美國的制裁意味著俄羅斯石油的主要買家，中國和印度的煉油廠，需要尋找替代供應商，以免被西方銀行系統排除在外。

多位貿易消息人士周四表示，在美國對俄羅斯最大的兩家石油公司實施制裁後，中國國營石油巨頭已暫停購買俄羅斯海運石油，此消息進一步提振油價。

科威特石油部長週四表示，在美國對俄油巨頭實施新制裁後，石油輸出國家組織（OPEC）準備在必要時進一步取消減產措施，以提高原油產量和解決市場短缺問題。

然而，俄羅斯總統普廷表示，全球市場需要時間來替代俄羅斯石油。

「這當然是試圖向俄羅斯施壓的舉動，」普廷補充，「但沒有任何有自尊的國家、也沒有任何有自尊的民族，會在壓力之下做出決定。」

美國表示已準備採取進一步行動，並呼籲莫斯科立即同意在烏克蘭停火。

Raymond James 分析師莫爾查諾夫（Pavel Molchanov）說：「到目前為止，美國與歐盟的各項制裁幾乎沒有對俄羅斯的原油出口造成影響，因此我們懷疑這一輪新制裁會有顯著效果。話雖如此，克里姆林宮可能需要採用更複雜的方法來秘密運輸原油，這將導致成本增加。」

Molchanov 表示將持續關注此議題，因為俄羅斯出口約占全球石油供應的 7%。

