英特爾回神了？財報超預期、股價暴衝 但「最大夢想」仍是地雷

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）在執行長陳立武大刀闊斧削減成本，以及推動多項重大投資後，週四（23日）公布財報，雖然晶圓代工業務仍持續虧損，但第3季整體營收優於預期、轉虧為盈，本季財測顯示漫長而艱難的復甦之路，正取得進展，帶動盤後股價一度大漲逾9%。

綜合媒體報導，英特爾週四上漲3.36%、收38.16美元，盤後受到財報激勵，一度上漲超過9%至41.61美元。

美國政府前所未有入股後，以及英特爾獲輝達（NVIDIA）、軟銀集團（SoftBank）數十億美元投資後的首次財報。投資人預期這些資金將為這家總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的晶片製造商帶來重大現金挹注。

英特爾第3季營收年增3%至136.5億美元（約新台幣4201億元），高於市場預期的131.4億美元（約新台幣4044億元）；淨利41億美元（約新台幣1261億元），扭轉去年同期的虧損166億美元（約新台幣5109億元）；調整後毛利率為40%，高於市場預期的35.7%；經調整每股收益23美分，高於分析師預期的1美分。

就各部門表現來看，產品事業部（Products Group）營收年增3%至127億美元（約新台幣3908億元），其中有85億美元（約新台幣2616億元）來自「客製化運算事業部」（Client Computing Group，包含 PC 和筆電晶片），另外41億美元（約新台幣1261億元）來自資料中心CPU，與去年同期相比這部分減少1%。

晶圓代工部門 （Intel Foundry Division）第3季營收42億美元（約新台幣1292億元），不過該部門目前幾乎完全依賴英特爾自家產品事業部的訂單，但正積極尋求外部客戶。

晶圓代工業務目前尚未盈利，第3季仍營業虧損23億美元（約新台幣707億元），雖仍虧損，但已較去年同期的58億美元（約新台幣1785億元）明顯縮小，也優於第2季的32億美元（約新台幣984億元）虧損。陳立武在電話會議上表示：「我對英特爾晶圓代工市場潛力的信心持續增強。」

展望第4季，英特爾預估營收約落在133億美元（約新台幣4093億元）左右，跟分析師預期的133.7億美元（約新台幣4115億元）差不多，經調整每股收益則落在8美分左右。《彭博》指出，雖然英特爾第4季財測略低於華爾街預期，這個數字並不包括剛分拆出去的單位，但部分分析師仍把該部門營運納入整體評估。

