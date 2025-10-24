黃金連2日崩盤後！終於強彈啦 小摩給出最新「目標價」

黃金價格週四（23日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕地緣政治風險重燃避險需求，且投資者正為即將公布的美國關鍵通膨數據做好準備，黃金價格在連續兩個交易日下跌後，週四（23日）上漲逾1%，而摩根大通（小摩）預測，到2026年第4季度，黃金價格可能達到平均每盎司5055美元。

現貨黃金上漲1%，報每盎司4132.76美元；美國12月交割的黃金期貨上漲2%，報每盎司4145.60美元。

《路透》報導，受地緣政治緊張局勢、經濟不確定性、降息預期以及央行持續購買的推動，金價今年已上漲約 57%。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「今年推動金價上漲的所有基本面因素基本上保持不變，貿易和地緣政治緊張局勢推動了今天的金價上漲。」

週三美國總統川普對俄羅斯實施第2任期內首次與烏克蘭有關的製裁，針對俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油公司（Lukoil）。

此外為了回應北京方面最近對稀土出口的限制，美國政府也正在考慮制定一項計劃，限制向中國出口一系列軟體產品。

不過目前投資者焦點轉向週五公佈的美國消費者物價指數報告，市場已消化降息25個基點的預期，預計12月將再次降息。

而摩根大通（JPMorgan）預測，到2026年第4季度，黃金價格可能達到平均每盎司5055美元，假設明年投資者需求和央行購買量平均每季約為566噸。

