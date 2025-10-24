中國不買了！路透：中國石油等4巨頭 因制裁已暫停購買俄油

路透報導，中國石油等4家公司，因制裁已暫停購買俄油。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國不買了！多位貿易消息人士週四表示，在美國對莫斯科最大的兩家石油公司盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油（Rosneft）實施制裁後，中國國有石油巨頭中國石油等4家公司，已暫停購買俄羅斯海運石油。

路透報導，俄羅斯海運石油的最大買家印度的煉油廠正準備大幅削減從莫斯科的原油進口量，以遵守美國因克里姆林宮入侵烏克蘭而實施的制裁。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯兩大客戶石油需求的急劇下降，將給莫斯科的石油收入帶來壓力，並迫使世界主要進口國尋求替代供應，從而推高全球油價。

消息人士稱，由於擔心制裁，中國石油、中石化、中海油和振華石油至少在短期內將不再從事俄羅斯海運石油交易。

這4家公司沒有立即回應置評請求。

雖然中國每天透過海運進口約 140 萬桶俄羅斯石油，但其中大部分是由獨立煉油廠購買的，其中包括被稱為「茶壺」的小型煉油廠，儘管對國有煉油廠購買量的估計差異很大。

Vortexa Analytics 預計，2025年前9個月中國國有企業從俄羅斯購買的石油數量將低於25萬桶/日，而諮詢公司 Energy Aspects 則預計中國國有企業從俄羅斯購買的石油數量為50萬桶/日。

兩位貿易消息人士稱，在英國指定俄羅斯石油公司和盧克石油公司以及影子船隊船隻和包括1家中國大型煉油廠在內的中國實體後，中國石油公司上週停止了俄羅斯石油採購。

貿易商表示，俄羅斯石油公司和盧克石油公司的大部分石油都是透過中間商向中國銷售的，而不是直接與買家打交道。

同時，一些交易員表示，獨立煉油商可能會暫停購買以評估制裁的影響，但仍會考慮繼續購買俄羅斯石油。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法