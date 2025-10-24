台中豬場爆非洲豬瘟！外媒提「台灣慘痛歷史」 曝上千億產業恐崩潰

台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒。豬示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒，外媒報導，這可能終結台灣「豬瘟非疫國」的地位，恐對本地經濟和民生帶來嚴重打擊，並提到，台灣在1997年爆發口蹄疫疫情時，整體產業經濟損失超過1700億台幣，此次事件讓台灣官員擔憂，若豬瘟全面爆發恐影響逾千億台幣的產業。

《BBC》中文報導，非洲豬瘟具高度傳染性，可存活在冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天和豬舍1個月，台灣農業部已預防性撲殺豬隻，也宣布全面暫停廚餘養豬，週四（23日）起，全台灣禁止運送及宰殺豬隻5天。

請繼續往下閱讀...

現時台灣約5600養豬戶，年產逾80萬噸豬肉，去年出口豬肉製品達10萬噸。而台灣曾因豬隻傳染病導致經濟受嚴重打擊，台灣官員憂慮，若豬瘟全面爆發恐影響逾千億台幣的產業。

台灣在此之前採取嚴格防控措施，包括禁止旅客攜帶含豬肉製品入境，最高可被罰新台幣100萬元。

農業部在記者會上說明，目前病毒株尚未分離，因此仍無法確定到底非洲豬瘟病毒從何而來，國際上90%以上病源來自於廚餘，而國內此案是通過廚餘餵養方式，那疫情也很可能擴散至其他養豬場，因此在疫調完成前，必須先全面暫停使用廚餘。

據報導，過去非洲豬瘟肆虐亞洲多國，例如2018年中國爆發大規模的非洲豬瘟疫情，撲殺大量豬隻後，導致豬肉價格急升。

台灣過往因為豬隻傳染病導致經濟受嚴重打擊，台灣在1997年爆發口蹄疫疫情，重創國內畜牧業，當時撲殺了385萬頭豬隻，豬價腰斬暴跌，喪失豬肉外銷市場，整體產業經濟損失超過1700億台幣。

這次台灣爆出爆發非洲豬瘟疫情，禁運、禁宰影響豬農生計和民生需求。農業部資料顯示，去年全台有5664個養豬場，飼養521萬頭豬，豬肉產量高達80.8萬噸，外銷的豬肉製品10.2萬噸。

農業部長陳駿季回應立委質詢時，透露「若完全沒守住的話，我們光豬的產業就800多億，關連產業超過1000億」。有立委憂慮，非洲豬瘟爆發影響逾千億產業，打擊很多人的生計。

報導指出，台灣民眾以當地豬為主要飲食，豬肉自給率達87.5%，農業部表示，國內各地冷凍豬肉庫存量充足，已緊急調度冷凍廠存貨進行全台配送，以確保民生供應足夠。

大型賣場好市多（Costco）隨後宣布限購令，1張會員卡限購1份豬肉品項，家樂福、全聯均表示未有限購政策，但有餐廳宣布停售豬肉相關品項，包括台灣著名的庶民美食滷肉飯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法