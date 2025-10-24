10年首次大規模裁員！美第2大零售商Target宣布裁員1800名。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕10年首次大規模裁員！美第2大零售商Target即將上任執行長菲德爾克（Michael Fiddelke）週四宣布，裁員1800名，這是10年來最大規模裁員，

CNBC報導，目標百貨發言人表示，此次裁員將涉及約1000名員工，另有約800個職位將不再有人填補。備忘錄顯示，這些裁員加起來相當於目標百貨員工總數約8%。受影響的員工將於週二收到通知。

請繼續往下閱讀...

該零售商在即將進行領導層變動之際宣布了裁員消息。

目標百貨於8月任命現任營運長、前財務長菲德爾克為長期領導者布萊恩康奈爾的繼任者。菲德爾克將於2月1日上任。

菲德爾克還負責監督企業加速辦公室，這是一項於 5 月宣布的舉措，旨在尋找簡化公司營運、以新方式使用技術並加速塔吉特成長的方法。

百標百貨一直在努力應對銷售下滑，試圖從門市客流量下降、庫存問題和消費者反彈等問題中反彈。該公司表示，預計今年的年銷售額將下降。

自 2021 年底創下歷史新高以來，股價已下跌 65%。

與零售競爭對手相比，目標百貨的整體銷售額中來自食品雜貨和其他必需品的市佔較小，這使得其業務更容易受到經濟波動和消費者情緒的影響。根據 GlobalData Retail 估計，目標百貨約有一半的銷售額來自非必需品，而沃爾瑪的比例僅為 40%。

由於上述因素以及其他公司本身面臨的挑戰，目標百貨的銷售趨勢和股價表現與競爭對手大相逕庭。過去5年，沃爾瑪股價上漲了約123%，而塔吉特同期股價卻下跌了41%。

在周四發給塔吉特總部員工的備忘錄中，菲德爾克表示，裁員將有助於目標百貨進行緊急變革。

他在備忘錄中表示：“事實上，我們長期以來造成的複雜性一直在阻礙我們的發展。過多的層級和重疊的工作拖慢了決策速度，使得將想法付諸實踐變得更加困難。”

他說，削減開支很困難，但“這是建立目標百貨未來和實現我們都希望看到的進步和成長的必要一步。”

目標百貨公司發言人表示，受此次裁員影響的員工除了遣散費外，還將獲得薪資和福利直至1月3日。該公司發言人表示，門市和供應鏈中的任何職位均未受到此次裁員的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法