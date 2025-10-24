麥片、咖啡上榜！好市多省錢攻略 11款必買家庭好物清單

好市多省錢攻略，千層麵等11款必買家庭好物清單。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到通膨、關稅、惡劣天氣與供應鏈問題等多重因素影響，像牛肉、咖啡、水果等雜貨品項的價格持續高漲。根據Eat This, Not That報導，消費者現在比以往更加謹慎消費，而好市多（Costco）為精打細算的會員準備了，許多超值的家庭用品，其中麥片、咖啡膠囊、洗衣片等11款省錢好物，可讓每一分錢都能發揮最大效。

1.新鮮莓果（Fresh Berries）

好市多的莓果價格極具競爭力，例如Ferozan Mast所在地的倉庫，18盎司頂級藍莓只要7.69美元（約新台幣235元），2磅草莓則僅6.29美元（約新台幣193元）。雖然在美食作家費羅贊桅杆（Ferozan Mast）家中通常撐不過兩天，但以這個價格來說，絕對划算。

2.Boulder Clean 無香洗衣片（Boulder Clean Laundry Detergent Sheets）

160次使用（80張），28.99美元（約新台幣890元），限線上購買。有顧客表示，「即使我們家有小孩又住在農場，這款洗衣片依然好用。我試過多款無塑膠選項，這是目前最棒的！」

3、heerios 麥片（Cheerios Cereal）

兩盒（每盒20.35盎司），6.99美元（約新台幣215元）。１位會員分享，「我吃 Cheerios 超過 50 年，好市多的價格最實惠。」另１位說，「我家幼兒超愛這個！他甚至幫它取名叫『suzus』。」

4.可口可樂迷你罐（Coca-Cola Mini）

7.5盎司×30入，16.39美元（約新台幣503元）。顧客評論，「這個大小剛好能加冰塊裝滿1杯，味道與原版一樣好。我超愛，也推薦給所有愛喝可樂的人！」

5.Kirkland Signature 超大號吸水尿墊

Kirkland Signature Extra-Large Absorbent Pads售價16.49美元（約新台幣506元）。對養狗家庭來說是囤貨好選擇。１位顧客說，「比我試過的其他品牌更大、更吸水、也更便宜！幾乎沒什麼可挑剔的。」

6.Campbell’s Simply 雞肉麵湯（Campbell’s Simply Chicken Noodle Soup）

特價9.99美元（約新台幣307元），隨著感冒流感季來臨，雞肉麵湯絕對是儲備良品。顧客好評，「對大學生來說超方便！」、「是優質蛋白質的好來源。」

7.Idaho Spuds 脆薯絲（Idaho Spuds Hashbrown Potatoes）

售價7.29美元（約新台幣224元）。有顧客分享，「好市多 線上買這款薯絲最划算，品質優良、產自美國、保存期又長，是儲藏室常備食材。煎培根時一起煎超好吃，強烈推薦！」

8.Kirkland Signature 養殖熟蝦（Kirkland Signature Farm-Raised Cooked Shrimp）

用途多元、解凍即食，是快速料理的好幫手。若偏好野生海鮮，也可選擇 Kirkland Signature 阿根廷野生生蝦。

9.Blue Diamond 杏仁分裝包（Blue Diamond Almonds）

12包（每包1.5盎司），11.49美元（約新台幣353元）。全家人的健康零食首選。分裝設計方便攜帶，也能幫助控制份量。會員評價：「包裝便利、味道極佳！」

10.Tim Hortons 咖啡膠囊（Tim Hortons Coffee K-Cup Pods）

原味混合K-Cup，110入，40.99美元（約新台幣1258元）。沒必要在咖啡上多花冤枉錢。顧客說，「這是我唯一會喝的咖啡！味道完美、不苦也不焦，是我的首選。」

11.Kirkland Signature 義式香腸牛肉千層麵（Kirkland Signature Italian Sausage and Beef Lasagna）

售價20.19美元（約新台幣620元）。這款冷凍千層麵份量十足，可分成好幾餐。1位會員表示，「味道超出預期！原本對冷凍餐沒抱太大期望，但這款真的很好吃。雙包裝設計也很方便，今天吃1份，過一兩周再吃1份。」

