父母名下土地竟達半個東京巨蛋！年收168萬上班族一看嚇呆

〔財經頻道／綜合報導〕土地太大，竟成為所有者沉重負擔！年薪800萬日圓（約新台幣168萬）的35歲上班族阿部翔太（化名），日前回九州老家，由於75歲的父親從祖父那繼承了約東京巨蛋一半的土地，與1棟公寓豪宅，然而土地早已變成一片灌木林，面對每年數10萬日圓的房產稅和維護費，對依賴養老金維生的父母造成嚴重負擔。

雖然父親基於對祖先思念之情，不忍割捨，但這塊地實在太大了，不能為了守護土地犧牲你們的健康，或子孩因繼承閒置土地所需付出代價，最終父親以複雜的表情，同意將這片土地最終會繼承這塊'閒置土地'處理掉，減輕了阿部家族未來的負擔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，翔太出生於九州山區的1個小鎮，並在那裡長大，直到高中畢業。他學習成績優異，是父母的驕傲。遵照翔太的意願，高中畢業後，他上了東京的大學，目前在1家大公司工作，年薪800萬日圓。

翔太的父親從祖父那裡繼承了一大片土地和一棟房子，家族世世代代耕種著這片土地，但翔太成長的這個繁華小鎮的人口已經減少，他父親管理的公寓大樓裡８個房間現在只剩下兩個有人住。

8月份，翔太回到家，像往常一樣在客廳休息，這時73歲母親叫他一起

走到後面的日式房間，父親正坐在那裡的書桌對面，翔太看著父親打開準備好的土地文件， 「這片土地大約有東京巨蛋的一半大，曾經用於耕種，其中一部分還用來經營一家生產當地工藝品的工廠。但現在卻荒無人煙，變成了一片灌木林」。

接著，母親則遞上今年的房產稅和都市計畫稅的繳交通知單，雖然只有數10萬日圓，但這對只靠微薄養老金維生的父母，是一筆不小的開支。

「另1個問題是維護，」他的母親說， 「春天，我們要除掉鄰居家邊界上長滿的雜草，修剪樹枝。夏天，還要清理颱風吹倒的樹木和垃圾。以前爸爸１個人幹，但最近腿腳不方便，沒法長時間幹，我只能幫點小忙，這麼大的地，就需花錢找人幫忙。

雖然父親基於對祖先思念之情，不忍割捨，但這塊地實在太大了，不能為了守護土地犧牲你們的健康，或子孩因繼承閒置土地所需付出代價，最終父親以複雜的表情，同意將這片土地最終會繼承這塊‘閒置土地’處理掉，減輕了阿部家族未來的負擔。

