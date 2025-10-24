存款294萬、月領 7.35萬！兒「1句狠話」 ，退休老父心寒憂晚年破產。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對6旬A夫妻（化名）在退休慶祝會上，興致勃勃的向36歲兒子訴說，擁有1400萬日圓（約新台幣294萬）存款，且月領35萬日圓（約新台幣7.35萬）退休金，此後，兒子每週都回家，並反覆乞求經濟援助，且不堪其擾，並給出解決方式，沒想到兒竟然回，「反正以後我也會繼承，不如現把房賣了，搬出去」，對其出格的言論，不僅啞口無言，更憂晚年破產。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導， “我懷疑這真的是我們的孩子嗎……我開始害怕眼前的兒子。”A夫妻對理財顧問諮詢師一臉嚴肅的說。

請繼續往下閱讀...

65歲的A先生半年前從上市公司退休，現與同齡的妻子住在自己擁有的1套公寓裡。

A夫婦目前每月的退休金收入約為35萬日圓，此外，A先生退休時已預付了房貸，目前的存款約為1400萬日圓（約新台幣294萬），夫婦倆計劃將一半的積蓄用於裝修房間和旅行，其餘部分作為應急基金，以備需要護理或護理時使用。

然而住在附近的兒子，得知父親擁有1400萬日圓存款後，每個週末，都會回家反覆乞求經濟援助，說“如果我們現在不買，它會越來越貴”，“我希望我的孩子接受優質的教育”。

事實上，兒子的婚禮費用全部由A夫婦承擔。當時，他們曾對兒子說：「我們不會再提供任何支持，所以你必須自己盡力而為。」 但 C 仍然不斷乞求更多，最重要的是，A夫妻目前沒有足夠的資金來養活兒子1家3口。

A先生對兒子不斷來訪感到不耐煩，並說：“為什麼你不停止做出超出你能力範圍的選擇，例如不依賴父母的經濟支持而買不起房子，或者上不起的學校？”

兒子卻出乎意料的回應，「反正以後我也會繼承的，所以現在搬走也沒關係吧？這套房子可能對你們兩個人來說太大了，所以不如賣掉它然後搬走呢？」

父母被身這番毫不掩飾的言論驚得啞口無言，從那以後，他們每週都會漫不經心地說一句“我正在考慮”，然後就把兒子送回家了。

然而，A夫妻意識到如果情況繼續這樣發展下去，情況不會改善，因此他們去找諮詢師，希望得到客觀的意見，看看是否有可能為她的兒子提供幫助。

諮詢師表示，A夫婦最近剛退休，生活水準和工作時相比沒有太大變化，每月支出約38萬日圓（約新台幣7.98萬），處於赤字狀態，只能靠儲蓄來彌補不足。

因此，如果A夫婦繼續這樣生活而不採取任何措施，到他們80多歲時，他們的家庭就有可能破產。

為了讓 A 先生和 A 太太在退休後過著舒適的生活，他們必須透過減少固定支出等來改善家庭收入和支出，且對兒子的援助是不必實的。

於是A在諮詢後決定，若兒子再繼續乞討，那麼他會真誠的給兒子解釋，他們目前的經濟狀況，他們沒有資金來提供幫助，並要求兒子過不依賴父母的「自給自足的生活」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法