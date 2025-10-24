美股收盤》白宮證實川習會！道瓊收高144點、台積電ADR上漲

美股週四走高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕受科技股推動，投資人評估一系列企業財報，且白宮證實美國總統川普下週四將與中國國家主席習近平會面，美股週四上漲，道瓊工業指數上漲144.20點、0.31%，標普500指數上漲0.58%，那斯達克指數上漲0.89%，費城半導體指數勁揚2.54%，台積電ADR漲幅0.64%，收在290.73美元。

綜合外媒報導，美國財政部長貝森特週三證實，白宮考慮限制美國軟體向中國出口的計劃，川普先前表示，美國將在11月1日前對「所有關鍵軟體」實施出口限制。

週四白宮新聞秘書李威特宣布，美國總統川普將於下週四在韓國與中國國家主席習近平會面，股市觸及盤中高點，這項消息緩解投資人對中美關係的擔憂，而這項擔憂在週三曾令股市承壓。

人工智慧領頭羊輝達上漲1.04%、博通上漲1.17%、甲骨文上漲2.7%，相關類股助攻股市走高。特斯拉發布第三季財報喜憂參半，股價從跌勢中反彈，尾盤上漲2.28%。

道瓊工業指數上漲144.2點或0.31%，收46734.61點。

那斯達克指數上漲201.40點或0.89%，收22941.80點。

S&P 500指數上漲39.04點或0.58%，收6738.44點。

費城半導體指數上漲169.82點或2.54%，收6847.39點。

