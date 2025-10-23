聽信北京燒光2250億蓋高鐵 印尼血虧百億快撐不下去了

印尼雅萬高鐵是中國一帶一路指標工程，印尼為此背負龐大債務。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國與印尼合建的雅萬高鐵因工程延誤和成本超支，直到2023年10月才通車，總共耗資73億美元（約台幣2250億），比原預算暴增83%。未料通車後，票價收入比預期低8成，造成印尼投資方去年及今年上半年總虧損高達5.82億印尼盾（約台幣110.6億），傳出營運困難，印尼政府正就雅萬高鐵的債務重組問題與中方談判，印尼財政部及該國主權財富基金也對誰應該償債吵翻天。

《南華早報》23日報導，印尼正在抵制動用國家預算來償還中國支持的高鐵造成債台高築的呼聲，而北京方面則表示願意進行償還重組談判，以確保該線路繼續運營。

分析師表示，關於誰應該承擔債務的爭議凸顯人們對該項目長期可行性、印尼主權財富基金的作用，以及當前融資模式是否會為未來的基礎設施交易開創一個令人不安先例的擔憂。

報導稱，此前一家參與該項目的印尼國有企業曾直言，投資額 72.7 億美元（約台幣2240億）的雅萬高鐵債務負擔是「定時炸彈」，如今其債務負擔再次受到審查。

財政部長普爾巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，他不會動用國家預算來償還債務，並堅稱控制著印尼約 1000 家國有企業營運和股息的財富主權基金 Danantara 應該負責償還債務。普爾巴亞說，Danantara 已經從國有企業獲得了超過 80 兆印尼盾（約台幣1520億）的股息，他們應該直接接手。

普爾巴亞直言，用國家預算（來償還雅萬高鐵的債務）有點荒謬。所有國有企業的利潤都歸Danantara所有，但債務負擔卻落在我們身上。如果Danantara拿走了國有企業的股息，那他們就應該接手所有東西，包括債務。」據普爾巴亞稱，印尼每年需要償還的債務為2兆印尼盾（約台幣38億）。

與此同時，Danantara 執行長羅桑（Rosan Roeslani）表示，他正在「徹底評估」解決雅萬高鐵債務問題的所有方案。

中國外交部發言人郭嘉昆對此回應，除了看財務數據，還要看公共效益及綜合收益，中方願與印尼繼續做好雅萬高鐵高品質運營。

雅萬高鐵是PSBI與中國國企財團聯合組建的印中高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）負責承建及營運，其中PSBI代表印尼方擁有KCIC的6成股份。

根據印尼統計局數據顯示，雅萬高鐵去年售出了 606 萬張車票，遠低於政府設定的 3100 萬張的年度目標。

由於營運不如預期，2024年雅萬高鐵的印尼出資方PSBI大虧4.195兆印尼盾（約台幣79.8億），是2023年的4.3倍；今年上半年的虧損則達1.625兆印尼盾（約台幣30.9億）。若將未公開財報的中國出資方虧損也計算在內，雅萬高鐵的總虧損將遠高於上述數字。目前印尼政府正就雅萬高鐵的債務重組問題與中方談判。

