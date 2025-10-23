基米啟動三班制 全力配合政府篩檢非洲豬瘟

台中梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟。（防檢署提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕非洲豬瘟威脅升溫，基因定序領導大廠基龍米克斯生技（簡稱基米，股票代碼4195）今（23）日表示，公司擁有精準的基因定序技術以及獨家代理賽默飛世爾的非洲豬瘟檢測試劑套組，目前積極配合農業部與動植物防疫檢疫署（簡稱防疫署）的相關防疫措施並提供完整解決方案，避免病毒擴散，全力協助政府強化食安把關，守護國人健康。

基米表示，國內爆發逾二十年來首起疑似非洲豬瘟案例，由於非洲豬瘟病毒（ASFV）傳播快、致死率高，目前全球尚無有效藥物及疫苗可以防治，因此，唯有確實落實檢疫並強化邊境防堵，避免病毒擴散以化解危機。

基米已在第一時間啟動防疫應變機制，投入人力與技術支援政府檢驗工作，採三班制全天候執行核酸定序，確保在24小時內提供完整基因定序報告，協助防疫單位迅速掌握病毒來源與傳播路徑。

此外，基米獨家代理的賽默飛世爾非洲豬瘟快速檢疫試劑組（VetMAX™ African Swine Fever Virus Detection Kit），也能充分供應市場需求並提供完整檢測流程。該試劑組具備高靈敏度與高特異性，可快速篩檢出ASFV病毒DNA，並適用於單一樣本或10個樣本的混合檢測，以提高檢測效率與通量。VetMAX經世界動物衛生組織WOAH（原OIE）認可及歐盟參考實驗室（EURL）驗證，並自2015年起應用於東歐ASFV疫情爆發期間，用於臨床症狀確認及家豬與野生豬感染檢測。

基米總經理江俊奇表示，非洲豬瘟病毒的潛伏期最少約一至兩週，應加強全面檢測，預防防疫破口。防疫不是單打獨鬥，而是全民、政府與科研單位的團隊合作。基米將持續以科技為防線，支援政府在最短時間內掌握疫情動態，阻止病毒擴散。

