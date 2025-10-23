信音擴大佈局車用連接器 砸9.51億收購東莞企業8成股權

連接器廠信音斥資9.51億元收購中國東莞企業80%股權。（櫃買中心提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠信音（6126）今天召開重大訊息說明記者會，管理層表示，為顯著增強信音集團在汽車連接器市場的競爭力，加速產業佈局，公司同事會決議以人民幣2.2億元（約新台幣9.51億元）向中國東莞市國聯電子進行股權投資80%，此案尚需經中國子公司當地主管機關審核通過，待法定程序通過，投資交割完成後，其財務數據將間接併入信音財報。

信音指出，中國東莞市國聯電子為專營汽車連接器線束研發、製造與銷售的公司，產品涵蓋FAKRA線束、HSD線束、HSL線束、高壓線束、SMB線束、SMB板端轉接頭等產品的研發、製造、加工與銷售，主要應用於新能源汽車。客戶群多為中國知名新能源車一線品牌及國際級連接器大廠，其原股東深圳市國天電子為國際連接器大廠泰科（TE Connectivity）位於中國地區的一級代理商。

信音提到，旗下參與投資案的子公司中國信音電子為深圳創業板A股上市公司，集團成立49年來，一直專注於連接器產品的開發與銷售，以提供高品質、良好服務及具競爭性價格予全球電子產業。產品應用涵蓋新能源產品、消費型電子產品、車用電子產品、筆記型電腦產品等範疇，客戶群亦多為中國或台灣的電子業知名品牌或代工大廠，以及歐美知名品牌廠。

信音強調，公司以「成為業界首選的連接器方案商」作為營運願景，本次收購股權案是信音集團在電子連接器主業領域的關鍵戰略舉措，集團近年來也積極朝新能源產品應用、車用電子產品應用的領域發展。而東莞市國聯電子有限公司專注於汽車連接器線束的研發、製造與銷售，已與多家中國知名汽車領導品牌終端客戶建立穩定合作關係。

信音看好未來透過整合雙方在產品技術、市場客戶及供應鏈資源上的優勢，有利於將產品進一步擴大推廣到全球市場，特別是目前正值AI技術在各產業均發展迅速，在汽車產業的智能駕駛運用也特別亮眼，高頻、高速汽車線束亦將帶領新一波智能車電產業發展，併購案有利於提升集團營收與獲利規模，優化資本報酬率與整體財務結構，提升企業整體價值，以達成營運績效最大化。

