侯永清：美國晶片五五分 不侷限台灣及先進製程

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清今受訪指出，關於美國欲推動晶片產能「五五分」，目前仍未明確定義涉及哪些製程，但從協會及政府的管道了解，美方主要希望滿足美國國內需求，且不僅侷限台灣，其他國家也需配合，協會將待細節釐清後，再提出具體反應與建議。

美國商務部長盧特尼克日前受訪提到，美國不能過度依賴台灣的晶片，這對美台雙方都不好，他要推動晶片產能「五五分」，重要晶片方面，美國跟台灣各生產一半。他的論調，引起業界解讀是針對台積電，施壓台積電先進製程大量在美國生產。侯永清首度針對美國晶片「五五分」說明。

侯永清表示，美方的要求，目前還不清楚到底指的是什麼，但是從協會跟政府的管道，目前比較傾向針對美國國內自己需求的晶片，希望有50%產能在美國生產，但是在美國生產，不光只是台灣廠商，還有其他很多國家的廠商，到底要怎麼分配？到底怎麼去？要如何符合他們自己的需求？還要再釐清細節，協會將再看後續如何，再提出具體反應及建議。

對於台灣半導體廠商前往美國投資擴產，侯永清表示，過程中面臨土地取得、法規審批及當地人力資源等挑戰，協會正積極收集會員公司需求，並透過管道向美國合作夥伴與政府反映，以期爭取必要協助。

在原物料供應方面，尤其是中國管制稀土出口是否影響半導體業生產？侯永清指示，目前稀土及其他關鍵材料短期內庫存充足，短期不會造成影響；但中長期仍需盤點替代來源，以應對供應中斷風險，協會將持續與會員廠商合作，評估可能替代供應鏈，確保產業韌性。

