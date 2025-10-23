步宏都拉斯芭樂票後塵？南非急與北京簽1貿易協議救農業

南非與中國簽訂一項協議，希望藍莓等水果打進中國市場。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南非降等更名台灣駐處，政府擬祭晶片出口管制反制，南非立刻請求協商，目前這項禁令雖暫時喊卡，但是我國已在貿易上做出調整，從南非進口的蘋果大暴跌，今年前9月進口狂瀉97%。更慘的是，美國對南非課徵30%的對等關稅，對該國農業、企業等產業造成衝擊，為了拓展農產品出口市場，近日與北京近日簽訂核果貿易協議，至於這項協議落實程度仍待觀察。

南非農業部長斯滕胡森（John Steenhuisen，左）與中國海關總署署長孫梅君簽訂貿易協議。（圖取自John Steenhuisen X帳號）

《Cherry Times》報導，南非與北京剛剛簽訂核果貿易協定，新簽署的協議涵蓋五類核果：杏（apricots）、桃（peaches）、油桃（nectarines）、李子（plums）和西梅乾（prunes）。不過，這種同步審批的方式預計需要一段時間來適應新程序，預計南非出口商有望在今年開始裝運出貨。

請繼續往下閱讀...

南非農業部長斯滕胡森（John Steenhuisen）認為，南非核果進入中國市場，未來幾年將為該行業帶來高達4億南非幣（約台幣7.1億）的新增收入。

此外，新貿易協議也為南非的藍莓和櫻桃打開了大門。斯滕胡森說，他已邀請中國植物檢疫部門前往南非，完成藍莓和櫻桃果園及包裝設施的檢查。

不過，南非目前正處於藍莓採收高峰期，而櫻桃季將於11月開始。這兩個季節均在明年1月結束，留給完成檢查並獲得最終出口批准的時間「非常有限」。

報導稱，20國集團峰會將於11月在南非舉行，預計屆時中國與非洲國家之間的新自由貿易協定的更多細節將浮出水面。

南非與北京新簽訂的核果貿易協議，是否兌現仍待觀察。此事也讓外界想起宏都拉斯2023年與我斷交後，轉與中國建交，北京也曾允諾大舉採購白蝦，結果跳票，造成該國白蝦產業崩潰，上萬人失業。更慘的是，宏國還遭中國企業、產品入侵，導致當地企業銷售額狂瀉70%。

由於經濟遭到重創，正值今年11月宏都拉斯將舉行總統大選，已有多位候選人表達想要和台灣恢復邦交。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法