南科特定區A-O區區段徵收案 預計12月發放補償費

〔記者劉婉君／台南報導〕因應南科特定區發展飽和與產業用地需求持續攀升，「台南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」，已於昨（22）日獲得內政部審議通過，台南市政府預計11月中旬辦理徵收公告，12月完成補償費發放，明年上半年展開工程施作。

地政局陳淑美局長表示，南科特定區開發區A-O區區段徵收範圍涵蓋安定、善化、新市3區，總面積達375公頃，緊鄰南科與樹谷產業園區，預期將成為支撐南台灣高科技產業鏈的重要基地。市府自年初啟動協議價購作業，並於5月辦理區段徵收公聽會，徵收計畫通過內政部審議，象徵全案正式由規劃期進入實質開發階段。

「台南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」獲得內政部審議通過，預計11月中旬辦理徵收公告，12月完成補償費發放，明年上半年展開工程施作。（台南市地政局提供）

陳淑美提醒相關土地所有權人，徵收公告期間將依法限制土地權利處分與地上建物活動，包括不得進行土地之分割、合併、移轉或設定負擔，亦不得新建、增建、改建建築物、採取土石或變更地形等。如有產權異動需求，應儘速於11月5日前，向全市11間地政事務所完成土地登記與測量作業。涉及分割、合併者，須預先確認能否及時完成作業，以免權益受損。

陳淑美指出，區段徵收進入公告階段後，地政局將同步受理地主申請抵價地作業。若地主選擇領取現金補償，將於公告期滿後15日內發放地價補償費。

由於該案的所有權人超過2000人，為提升補償費申領及發放效率，市府也增加以匯款方式發放補償費，地主或地上物所有權人收到區段徵收公告公文後，可依相關規定提出申請。

