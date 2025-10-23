全台7-11傳系統大當機！悠遊卡、LinePay都不行網提醒帶現金

超商傳電子支付當機，7-11示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日在網路上出現多篇抱怨文，表示在7-11付錢時出現問題。有網友指出，店員告知是全台刷卡當機，「店內一半的人付不了帳」，包括LinePay、icash、悠遊卡等常見支付方式都出現問題，網友也提醒大家，今天出門記得帶上現金。

多名網友今日在Threads上發文回報問題，統計網友回報，這波災情從早上9點左右就開始，LinePay、Apple pay、icash、悠遊卡都出現災情，但並非所有人都無法成功支付，部分網友回報，自己支付成功，但看到旁邊其他人就沒成功。截至目前都持續有網友回報在7-11支付無法通過。

請繼續往下閱讀...

目前尚不知道確切發生原因，7-11官網、官方粉專都尚未對此說明。

網友對此紛紛表示：「今天出門要帶現金」、「剛剛也無法通過」、「剛剛用apple pay一次刷過。同事line pay不行」、「為什麼我剛剛一直刷不過，店員不知道這件事，他還一直叫我重刷」、「我換了open錢包linepay，還以為是不是我帳號有問題被鎖了」。

有7-11門市店員表示，今日早上8點左右，全國收銀機異常，暫時只能用現金跟悠遊卡結帳；9點45分左右，門市已經可以連線，但陸續結帳比較慢，請大家見諒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法