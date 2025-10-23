9月製造業測驗點連3揚 台經院示警美中爭端升級陰霾

台經院今（23日）發布9月3大產業營業氣候測驗點。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今（23日）發布9月3大產業營業氣候測驗點，製造業連3個月上揚。台經院表示，近期中國宣布稀土與技術出口管制，美國則對中國加徵100%關稅，並管制關鍵軟體出口，美中爭端再升級擴大，若無緩和恐再持續加劇全球經濟緊張局勢。

台經院指出，9月製造業營業氣候測驗點為91.65點，較8月修正後之89.13點增加2.52點，連續三個月呈現上揚態勢。

台經院指出，中國近期宣布擴大稀土與技術出口管制、調查美企併購案，並對美國船舶加徵港口費；美國則自11月起對中國加徵100%關稅，並實施關鍵軟體出口管制，顯示雙方經貿對抗進一步升級。若未來缺乏緩和契機，全球經濟緊張局勢恐將持續惡化。

台經院續指，在消費性電子新品拉貨需求增溫與AI商機持續帶動下，9月電子及資通產品出口與外銷表現仍亮眼，製造業廠商對當月及未來半年的悲觀看法較上月調查相比明顯減少。然而，美中關係時而緩和、時而緊張，貿易戰局勢仍不明朗，加上台美關稅談判尚未取得具體進展，使製造業廠商對景氣展望仍偏保守。

9月服務業營業氣候測驗點為85.23點，較8月的88.11點減少2.88點。台經院表示，雖受惠於台股強勢帶動金融相關產業看好當月景氣，但受民俗月影響下，汽車、家飾與家電等耐久性商品需求明顯下滑，加上暑假旺季已過、旅遊熱潮較先前降溫，使得零售業與餐飲業大多看壞當月景氣表現。

9月營建業營業氣候測驗點為97.35點，較8月的96.55點增加0.8點。台經院說明，營造業受惠於先前工料上漲與缺工延誤的建案近期陸續交屋，帶動工程進度與銷售回升，加上公共建設執行順利，經費達成率創近年新高，景氣明顯回溫。

台經院續說，2026年公共建設預算較2025年明顯增加，且國內外高科技廠持續建廠投資，預期將持續挹注動能，營造業景氣可望續揚。

不動產方面，受新屋交屋潮減弱影響，9月六都建物買賣移轉件數月減3.5%。雖政策鬆綁帶來短期支撐，但受到央行信用管制、房貸緊縮影響，使得房市仍呈量縮價盤整態勢。

