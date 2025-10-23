Meta將裁撤AI部門600人 以精簡組織、提升營運效率

Meta將裁減其人工智慧（AI）部門約600名員工，以精簡層級、提升運營效率。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國社交媒體巨頭「Meta」週三（23日）證實，公司將裁撤其人工智慧（AI）部門約600名員工，以精簡層級、提升運營效率。

《CNBC》報導，此次裁員由Meta首席AI長Alexandr Wang以內部備忘錄宣布。受影響的員工涵蓋AI 基礎設施單位、基本人工智慧研究部門（FAIR） 及多個與AI產品開發相關的職位。

但據知情人士透露，此次裁員未波及TBD Labs實驗室內部的員工，該部門由Alexandr Wang領導，部門有多位員工是今年夏天才加入Meta的AI專才，這凸顯出公司創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）更倚重高薪新聘人才，而非舊有員工。

據知情人士表示，在Meta內部，AI部門長期被視為「人力過剩」，像FAIR團隊與產品導向團隊經常爭奪運算資源。知情人士稱，當新聘的團隊組成Superintelligence Labs，他們便接手了規模過大的Meta AI部門。而此次裁員旨在進一步精簡AI部門，並鞏固Alexandr Wang在公司AI策略中的領導地位。

裁員後，Meta的Superintelligence Labs員工人數降至約3000人以下。

根據《CNBC》取得的內部訊息，Meta已通知受影響的員工，11月21日將是他們的解僱日期，在此之前，他們處於「非工作通知期」，在這期間，員工無需再替公司工作，並可利用這段時間尋找公司內部的其他職位。

此外，被裁員的員工將獲得16週的資遣費，另加每服務滿1年會多給2週的薪水補償，但會扣掉通知期的天數。

