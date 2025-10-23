對美貿易順差約1200億美元，楊金龍強調穩匯、會避免匯率成為把柄。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於人工智慧（AI）浪潮，台灣出口表現優於預期，中央銀行總裁楊金龍表示，央行估今年台灣對美順差將達1200億美元，由於此刻正值關稅談判期間，「若被他抓住這個把柄，認定操縱匯率，就會變成很大事件」，央行致力於穩定匯率，但會避免踩到美國紅線。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告。民進黨立委吳秉叡質詢，去年台灣對美順差超過600億美元，美方資料是700億美元，已經排在前幾名，今年順差持續擴大，站在國際貿易角度，應該如何平衡？

請繼續往下閱讀...

楊金龍表示，央行估算今年對美順差規模將擴大至1200億美元，對美增加國防、農產品採購是一個方式，另外，赴美投資設廠也是平衡經貿關係做法之一。「像台積電與相關產業鏈赴美設廠，就是一種雙邊互利的方式，也符合美方製造業回流的政策。」

他指出這種方式的合作不只是金融帳的平衡，也是產業合作的深化。

另外，美國即將公布下半年匯率報告，吳秉叡提到，台美順差金額擴大，雖然台灣經濟大好，但這是美國財政部匯率報告中一項重要指標，央行是否也面臨嚴重考驗？

楊金龍表示，美方匯率報告有3項指標，台灣在「對美順差」、「經常帳盈餘」兩項長期超標，「若第三項也觸及，就會變成匯率操縱國」。

他強調，央行將會兼顧兩大目標，一是盡量維持匯率的穩定，以確保出口商報價與營運順暢，二是央行與美國財政部雖然關係良好、溝通順暢，但也要避免過度干預市場、踩到美國紅線。

美國財政部「美國主要貿易對手國的匯率政策」報告（簡稱匯率報告）的3項檢視標準，第1，對美國商品及服務貿易順差逾150億美元；第2，經常帳順差對GDP比率逾3%；第3，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法