特斯拉Q3營收止步連2跌 盤後股價卻重挫 陸行之嘆亮點不足

特斯拉（Tesla）22日公布第3季財報，營收成長12%至281億美元，終結連續2季下滑的局面。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）週三（22日）公布第3季財報，營收成長12%至281億美元（約新台幣8649.4億元），終結連續2季下滑的局面，但儘管財報數據亮眼，特斯拉股價仍在盤後重挫近5%。對此，知名分析師陸行之今（23日）在臉書發文表示看法，指特斯拉第3季營收與獲利表現雖佳，但缺乏明顯亮點，投資人還是擔心7500美元（約新台幣23萬）電動車補貼取消，將造成4季電動車銷售大減，並認為目前還是短中期利空（看本益比）及自駕/機器人大餅夢想（看本夢比）的2派不同投資人的空/多拉鋸戰。



陸行之文中還整理並分享特斯拉第3季財報數據重點，分別如下。

1. 陸行之指出，特斯拉今年第3季營收達281億美元，高於市場預期近8%，主要為電動車、儲能系統、服務/其他收入都高於市場預期。

2. 特斯拉今年第3季電動車平均單價季減1.7%，年減1.4%達4萬2657美元（約新台幣131.3萬），電動車毛利率17%與第2季持平，但都是年減2至3個百分點。

3. 特斯拉今年第3季儲能系統銷售達歷史季度新高 34.15億美元（約新台幣1051.1億元）/12.5GWh（市場預期32.4億美元，約新台幣997.3億元），季增30%，年增81%，31.4%毛利率（市場預期27.5%）也是歷史新高，明顯高於電動車毛利率，雖然儲能系統營收佔比僅12%，但毛利貢獻達21%。



4.特斯拉今年第3季服務/其他收入也創高達34.75億美元（約新台幣1069.6億元），優於市場預期的31.8億美元（約新台幣978.8億元），季增14%，年增25%，11%毛利率（市場預期5.6%）也達歷史新高，服務/其他收入指的應該是超充站收入（特斯拉+非特斯拉的電動車）及餐廳，紀念品收入。

5. 因為消費者於第3季搶最後7500美元電動車補助，第3季庫存月數季減32%，年減26%，這樣即使第4季銷售停滯，庫存風險也相對的降低些。

6. 陸行之認為蠻有意思的是，第3季美國電動車市場被美國總統川普一搞亂，加上馬斯克從政後座力，衝擊愛買電動車的民主黨消費者，南韓竟然成為特斯拉第3大市場，陸行之估計未來幾個季度可能要來靠非美市場撐起一片天。

但讓陸行之不懂的是，中國目前電動車滲透率超過50%，美國還在10%左右掙扎，沒打算追趕，甚至加速放棄，好奇美國是想等到非美市場都到30-40%滲透率再來加速追趕嗎？

