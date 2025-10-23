Costco最新推銷手法爆爭議！會員怒了：被煩到不想續約

美式賣場好市多（Costco）逆勢成長有一個關鍵原因，就是會員年費收入。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）近年能在零售業激烈競爭中持續創下佳績，一路逆勢成長，其背後其實有一個關鍵原因，就是會員年費收入，這讓Costco不用像其他零售商那樣必須過度依賴商品利潤。也因為這樣，Costco 近年積極增加黑鑽卡會員（Executive members）的附加價值，希望吸引更多顧客升級。然而，最新的推銷手法卻引發爭議，就是不少員工被公司要求「強勢推銷」，導致許多金星會員抱怨不已。

Costco 會員在入會時可選擇不同等級，包含年費 65 美元的金星會員（Gold Star），以及年費 130 美元的黑鑽卡會員，黑鑽卡會員除了基本購物權益外，還享有多項額外福利，像是更高的回饋，以及提前入場購物，即使如此，也有不少金星會員覺得「沒必要」，因此沒有升級。

不過為了提升會員費收入，Costco正鼓勵員工在結帳區主動詢問顧客是否願意升級成黑鑽卡會員。但問題是不少員工被要求「強勢推銷」，導致許多一般會員抱怨不已。

來自美國紐澤西的一名會員就稱：「最近幾次去結帳，都被員工連續盤問會員等級，真的煩透了。我其實不常來，現有會員方案對我來說就很合適。」另一名網友則在美國社群平台Reddit上說：「我被收銀員叫了一位推銷人員過來，我連說3次『不用了』她才肯走，真的超煩。」

這場推銷壓力戰不僅惹怒顧客，連 Costco 的一線員工都開始反彈。一名自稱是Costco 員工的網友就在 Reddit 上抱怨說：「我們真的受夠了！每天都被要求去煩顧客升級會員。有個同事甚至在開口前都會先道歉，因為知道這讓客人也很不舒服。」

另一名網友回應：「我不會怪員工啦，這種政策是公司高層那些穿西裝的傢伙搞出來的。」

美媒指出，其實 Costco 近來已為黑鑽卡會員新增多項優惠，如果真想吸引更多升級，更好的方式應該是推出創新誘因，而不是在收銀台「逼升級」。

