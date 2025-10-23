好市多節慶漲價前「值得入手禮品」！7商品1次看

好市多節慶漲價前「值得入手禮品」！香水等7商品1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕進入10月，各種節慶接踵而至，雖說，現在為親朋好友準備禮物似乎有點早，但說到聖誕節和光明節購物，早起的鳥兒有蟲吃，而且還有各種超值優惠，越接近12月，好貨往往越賣光，價格甚至可能更高，美媒報導，如果您有好市多（Costco）會員卡，一定要好好利用它，香水、switch 瑪利歐同捆等7件禮品，值得在節慶價格飆漲之前入手。

1、Stonewall Kitchen 即取即走禮品套裝

Costco 有一些最好的美食禮品，包括這款Stonewall Kitchen 即取即走禮品套裝，6 件裝。它包含價值 9.35 磅的食物，以及 6 個獨立包裝的禮物，您可以分配給多個友人，售價109.99美元。

2、Costco男女通用標誌連帽衫

Costco 的裝備是送給任何會員的完美禮物。 Costco批發男女通用 Logo 連帽衫，奶油色和黑色可選，售價 29.99 美元。它配有抽繩兜帽和袋鼠口袋，尺寸從 XS 到 XXL 不等。

3、Hickory Farms 甜鹹小吃禮物籃

我記得小時候常去商場為親朋好友買 Hickory Farms 禮物。 Costco 現在有這款Hickory Farms 甜鹹零食禮物籃，顧客都強烈推薦。其中1人寫道：「作為禮物送出，購物和送貨過程都很便捷。禮物的呈現和味道讓收禮人非常滿意。」另1位顧客寫道：「對於不喜歡水果或甜食的人來說，這是1份很棒的禮物。收禮人非常滿意。」

禮物籃內含大量大量水果、鹹水混合奶油、甜鹹奶酪、甜奶酪、甜奶酪、甜油、甜油、甜杯混合、甜奶酪、甜奶酪、甜杯含巧克力曲奇、法國松露巧克力和 Torn Ranch 土耳其杏乾。

4、Nintendo Switch 2 + 瑪利歐賽車世界同捆包

任天堂 Switch 2 是本季最熱門的禮物之一。 Costco 正在出售這款《瑪利歐賽車世界》同捆包，售價 524.99 美元，每位顧客都能享受到超值優惠。1位顧客寫道，我們以超低的價格買到了1台全新的 Switch 2 和1個專業手柄。

另1位會員說，在我看來，這也是所有銷售這款遊戲機的零售商中性價比最高的，因為您不僅會在遊戲機包裝內獲得《馬裡奧賽車世界》的下載代碼，還會獲得額外的代碼來兌換1年的 Nintendo Switch Online 會員資格，讓您可以玩在線多人遊戲，以及擴展包附加組件，讓您可以玩老款 GameCube 和其他復古遊戲機節省50% 的遊戲費用！最後，成為執行會員並獲得 2% 的年度獎勵，這對任天堂粉絲來說是最划算的了。

5、Diptyque Fleur de Peau 香水

Costco 是 1家秘密的高端男士和女士香水供應商。 Diptyque Fleur de Peau 淡香水的售價為 157.99 美元，而其他地方的零售價為 255 美元。1位顧客寫道：“這款香水非常清新，男女通用。我很喜歡這個品牌，而且 Costco 的價格無可匹敵。”

6、拉斯泰利的鑑賞家禮箱

Rastelli 鑑賞家禮箱是送給美食家的絕妙禮物，售價 159.99 美元。 1位顧客說，我買了這箱好吃的東西，準備在聖誕節帶到我姐姐家。現在我和我丈夫正在慢慢吃掉它們。這些產品裝在一個非常漂亮的木箱裡，裡面有很多商品，包括美味餅乾、肉類、起司、塗抹醬和曲奇，我們立刻就被它們驚艷到了。

7、United Colors of Benetton X Delsey Paris 三件式硬殼行李箱套裝

我超愛這款United Colors of Benetton X Delsey Paris三件套硬殼行李箱套裝，售價189.99美元，包含1個登機行李箱、1個中型托運行李箱和1個大號托運行李箱。這是11月6日結束的特別活動的一部分，現在就買吧。

