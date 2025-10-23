美媒大評比Costco亞洲美食 這款香菜餛飩勇奪第一

美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名。（法新社）



〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，會員可以買到來自世界各地的產品，美國媒體日前就點評了Costco販售的7款亞洲美食，其中韓國業者必品閣（Bibigo）旗下的香菜雞肉迷你餛飩勇奪冠軍。

美國媒體《EatThis,NotThat!》 （ETNT）報導，撰稿人瑪思特（Ferozan Mast）表示，她住在洛杉磯地區，家附近的Costco因此販售許多亞洲食品、亞洲風味飲料與零食，多到根本追不完，於是她最近特地展開一場「尋寶任務」，挑了一些她很久沒吃、以及可能錯過的新商品來試試看，藉此點評了這7款在Costco買到的亞洲美食。

第一名就是必品閣的香菜雞肉迷你餛飩，瑪思特透露自己早就注意這款商品很久，這次吃完正式入坑。雖然每顆餛飩不大，但味道與口感都超級優秀。瑪思特說，她下次會把它加進湯裡當正餐，而用氣炸鍋加熱後更是酥脆無比。滿分 10 分，她給 10 分，絕對會再回購。

第二名則是中國品牌「思念」出的豬肉小籠湯包，瑪思特認為，這是天氣轉涼時最療癒的美食之一。比起 Costco 其他湯包選項，她更喜歡這款：外皮不會破、口感又不硬；豬肉內餡香氣十足、調味幾乎完美。瑪思特說，她還會搭配 Fly By Jing品牌的四川辣椒脆油一起吃。

第三名則是成立於香港的品牌Royal Asia所出的蝦餃（Prawn Hacao）。瑪思特照說明蒸了幾顆來吃，覺得品質幾乎媲美港式飲茶店。蝦仁口感彈牙、外皮柔韌適中，還能吃到筍絲帶來的脆感。但她認為附的薑汁醬味道有點奇怪，後來乾脆不沾，她認為蝦餃本身就夠好吃了，不需要多餘調味。

再來依序是Kirkland Signature的日式炸蝦（Panko Shrimp）、Summ!的辣椒脆油豬肉餃子（Pork Gyoza Dumplings with Chili Crisp Oil）、Golden Island 的韓式烤肉豬肉乾（ Korean Barbecue Pork Jerky Pieces）和Pulmuone 照燒炒烏龍麵（Teriyaki Stir-Fry Udon）。

