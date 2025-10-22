與中國談稀土問題 美貿易代表曝將和貝森特赴大馬見中方官員

美國貿易代表葛里爾（右）與財長貝森特將赴馬來西亞，與中國官員討論稀土問題。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國貿易代表葛里爾指出，他與美國財政部長貝森特將於22日前往馬來西亞，與中國官員會面，討論北京的稀土出口管制。中國的管制是「難以置信的激進」與「不成比例」的措施。

路透報導，葛里爾在CNBC的Squawk Box節目上說，南韓下週舉行的亞太經濟合作組織（APEC）高峰會期間，美國總統川普與中國國家主席有會面的空檔，但仍由雙方決定是否會面。

他指出，中國最新的稀土管制措施違反了中國官員數月前，維持高科技所需稀土供應的承諾，不過美中兩國仍有「良好的著陸區」，以更平衡的方式進行交易。

在數月的相對平靜後，全球兩大經濟體的貿易緊張近幾週驟然升溫。川普在中國公告對幾乎所有稀土礦產實施出口管制後，宣佈自11月1日起對中國所有輸美產品加徵100％關稅。

此後，葛里爾與貝森特一再強調，他們不希望與中國脫鉤或緊張升溫，但在數十年來中國市場的准入十分有限之後，美國需要重新平衡與中國的貿易。

葛里爾告訴CNBC，「理論上，美中有良好的著陸區，在此我們以更平衡的方式進行交易，我們交易非敏感產品，並且我們有建設性關係」。

他指出，「美國對中國向來態度開放，而目前的一切實際上是受中國排除美國企業的政策、中國產能與生產過剩所驅策，所有這些對美國行不通；我們不能在這樣下去了，我們必須另闢蹊徑」。

葛里爾說，川普與美國其他官員也將討論農業議題，包括中國停止採購美國大豆與高粱，他說，中國此舉意在損害美國農民的利益。

他說，「顯然總統將會提出該問題」，中國仍未履行在川普第一任期時，達成第一階段貿易協議中有關採購美國農產品與製造業產品的義務。

