凌群攜手亞光 推出全MIT智慧護理機器人

凌群今日參展「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」。圖左為亞光總經理林泰朗、右為凌群總經理劉瑞隆。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌系統整合廠凌群（2453）發展服務型機器人已有數年，產品瞄準醫療等產業。今日凌群指出，與光學大廠亞光（3019）合作，聯手打造100%台灣製造的行動智慧護理機器人，目前正在驗證階段。

凌群今日參展「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，展出完整AI生態系。因台灣在2025年邁入超高齡化社會，面臨少子化、醫護人力流失等困境，因此衛福部推動「次世代數位醫療資訊平台計畫」，建構統一且智慧化的醫療資訊基礎架構。

請繼續往下閱讀...

凌群說明，在工研院指導下、凌群也參與此計畫，憑藉深厚的系統整合實力，聚焦護理工作中最耗時的入院護理評估、護理紀錄與護理交班流程，成功開發「護理AI小幫手（Syscom Nursing AI）」，並於部立醫院示範場域取得實質成效。

凌群也說，此次與亞光的合作是整合「護理AI小幫手」、凌群機器人開發經驗與支援多場域部署的「自主移動平台」，由亞光提供機器人的移動底座，凌群建置機器人與軟體整合，協助取藥等基礎醫療工作。

凌群總經理劉瑞隆表示，本次合作不僅是凌群在醫療照護領域AI應用與機器人的再進化，更結合亞光100%國產的自主移動底座，展現MIT技術實力，未來將持續推動AI agent在醫療照護場域的多元賦能，以具體行動全力支持政府「AI 新科技─智慧機器人計畫」，加速國產機器人技術落地與應用擴展。

亞光總經理林泰朗指出，公司近年積極布局光通訊、AR/VR、自駕車車載鏡頭等領域，並跨足AMR技術，在光學感測、激光雷達（LiDAR）與ADC控制技術方面展現強大研發實力，對此次合作充滿信心。凌群也肯定，亞光在AMR技術上的突破與模組化量產能力，是推動機器人國產化的重要夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法