9月5大銀行新增房貸驟降至505億元 近2年半新低

中央銀行今日公布台銀等5大銀行9月新承作房貸金額驟降至505.04億元，創下2023年5月以來近2年半新低。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕房市吹冷風！中央銀行今日公布台銀等5大銀行9月新承作房貸金額驟降至505.04億元，創下2023年5月以來近2年半新低，較8月減少111.54億元，已經連續3個月減少。

央行每個月公布台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、第一銀行5大銀行新承作房貸金額與利率，向來被視為房市風向球。

請繼續往下閱讀...

根據最新統計，9月5大銀行新承作房貸金額降至505.04億元，其中，新青安佔比約43.96%，創下新高。

央行官員表示，主要是整體房市交易量縮，從六都買賣移轉棟數來看，9月六都買賣移轉棟數月減5.3%、年減29.55%，今年1-9月年減27.85%。

而房市交易量持續萎縮與央行選擇性信用管制措施有關，因為房貸成數受到限制，影響房貸金額增長。也因為新青安佔比增加，而新青安利率較優惠，拉低5大銀行新承作房貸利率在9月小降0.009個百分點至2.294%，為近3個月低點。

在房價部分，根據信義房屋房價指數，9月大台北地區月增0.77%、年減1.67%，顯示房市價格漲勢已趨於溫和，甚至部分地區出現年減。整體房市呈現「量縮價緩」格局。

央行在最新業務報告中指出，自2020年12月以來7度調整選擇性信用管制措施，加上去年8月籲請個銀行自主管理不動產貸款總量，成效已逐漸顯現。

包括房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降，房價漲幅趨緩。去年10月起全國建物買賣移轉棟數年增率轉呈負數；永慶房屋網路調查顯示，今年第 4 季民眾看跌房價比率為 50%，高於看漲比率之 20%；今年以來，內政部住宅價格指數，以及國泰、信義及政大永慶房價指數年增率均減緩。

此外，銀行信用資源優先提供無自用住宅者購屋貸款及都更危老等配合政府政策之資金用途，今年 8 月底國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款餘額占購置住宅貸款餘額比率升至 63.1%。

全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額、建築貸款餘額年增率已分別自去年高點降至8月底的4.9%、6.3%、0.7%；全體銀行不動產貸款集中度在8月也降至36.71%。

未來央行不動產信用管制措施將持續密切關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，引導信用資源支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法