東台董座:台泰中三地 PCB設備有高階、自動化需求

東台董事長嚴瑞雄。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕東台（4526）董事長嚴瑞雄今（22日）表示，目前工具機接單仍偏弱，但PCB印刷電路板鑽孔機接單穩健，主要是地緣政治影響，包括台廠、台資泰廠分散產能，有持續擴廠需求，且應用產業也轉往資料中心、電動車等高階領域，另外，台資中國廠有鑽孔製程自動化需求，若洽談順利，預計明年可陸續出貨。

東台精機與東捷科技（8064）共同參與2025 TPCA Show，聯合展出新世代電子製程設備與整合應用成果。嚴瑞雄指出，東台長期深耕PCB鑽孔領域，針對載板製程的高速精準需求推出兩款新機型，主打高精度對鑽與背鑽製程，瞄準資料中心、電動車、5G與IC載板製程等高階應用。

東捷科技則以雷射製程與玻璃載板應用為重點，展示TGV玻璃通孔與RDL（重分佈層）製程技術，提出完整的「智慧製程解決方案」，智慧化技術導入可協助客戶穩定性與自動化水準，提升玻璃基板加工效率與良率，是電子與半導體製程整合的重要基礎。

談到近期營運，嚴瑞雄坦言，工具機接單還是很弱，景氣如機械公會理事長莊大立所言，恐要等到明年第二季。但PCB領域有陸續出貨，特別是台灣、泰國、中國三地都有陸續新案洽談中。

他說，台灣與泰國都受惠客戶擴廠所需，尤其泰國PCB大廠進行二期擴廠，速度上會比一期還要快，且因應地緣政治，在泰國也會需要應用到高階領域，最快明年上半年可出貨。

嚴瑞雄提到，中國部分有部分供應鏈因客戶需求並未轉移，但鑽孔製程需自動化，這牽扯到原本的機種要改造，且要串接資訊流，等於軟硬體都要升級，整體採購台數上看三位數，最快明年下半年出貨。

東台集團今年營運展望部分，有榮田（7709） 、亞太等切入風電、航太利基市場相對賺錢，但東台仍遭遇工具機低迷景氣影響，業外因有出售廠房設備等處分利益可認列，全年仍有望轉盈，目前在手訂單規模維持在30億元左右。

