全台禁宰5日 台糖估出豬少千頭 短期豬價飆 可提前出豬穩價

防非洲豬瘟衝擊，台糖後續可提前出豬以穩定市場供應與價格。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台中爆發非洲豬瘟案例，配合農業部禁運禁宰5天，台糖預估約少750頭至1000頭豬隻，因近期豬價已處於相對高檔，民眾也擔憂受預期心理影響，短期內豬價再衝高，台糖也表示，後續可配合豬隻調節，例如養至90公斤左右即出豬，配合政策以穩定豬價。

台糖表示，因過去有成功防制過非洲豬瘟，接下來也會循此經驗，全力守護豬場安全，並遵照農業部指示辦理，必要時配合政府調配供需肉品，協助國內豬價的穩定。由於農業部已宣布全台將禁運禁宰5日，台糖評估，一日出豬頭數約150到200頭，但每日銷售配合各養豬場狀況調度，最大影響即是750頭到1000頭。

而目前國內豬價每公斤約96元到97元，市面豬價處於「相對高點」，短期內預期因非洲豬瘟影響，價格可能又走揚。台糖說明，後續可配合肉品供應調度來穩定豬價，例如過去養至120公斤左右才能去賣，可能養至90公斤即出豬銷售。

而過去口蹄疫爆發後，豬價崩跌，非洲豬瘟是否重演，台糖表示，需要再觀察，民眾確實可能以雞肉、牛肉替代，但冷凍豬肉不受影響，民眾也不必過度恐慌。

至於台糖因改建13座新式養豬場，養豬頭數去年17萬頭，今年預估降至14、15萬頭「低點」，台糖指出，二期共有7座，4座肉豬場與2座母豬場都在試養收尾階段，剩下屏東培育場因是核心養豬場，會相對緊慎，仍力拼目標在年底完成。

台糖面對非洲豬瘟將嚴格控管，在生物安全防疫措施部分，全面落實人員與車輛進出的管控，嚴禁任何食物進入畜舍區，餐後廚餘統一收集處理，以防範野生動物啃咬，給豬場豬隻進食的水、飼料等也都會確保安全，此外，各場區也會定時進行環境與設施消毒，用最高嚴密等級全面防堵。台糖強調，非洲豬瘟雖非同小可，但只要政府、業者齊心防堵，有機會成功守住台灣養殖畜牧業安全。

