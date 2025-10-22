台光電董定宇：去中國化有道理 Out of台灣沒道理

台光電董事長董定宇今日出席「PCB產業佈局策略」論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台光電（2383）董事長董定宇今日出席印刷電路板產業協會論壇指出，全球供應鏈近年加速重組，企業為降低地緣風險紛紛尋求「去中國化（Out of China）」布局，這樣的避險行動「完全有道理」；但若將台灣列入撤離範圍，「Out of台灣是沒有道理的」，強調台灣不僅是穩定且安全的供應鏈樞紐，更不應被誤判為高風險區域。

董定宇以機率分析台海風險，指出目前發生軍事衝突的機率僅約5%，和平的機率高達95%以上。他認為，美國在中東與東歐戰事已消耗大量資源，且中國掌握稀土與電池等關鍵材料，美方若再開新戰線「將自陷困境」，因此「會三思、四思、五思」，短期內發生戰事的可能極低。

請繼續往下閱讀...

董定宇指出，即使發生衝突，也不太可能速戰速決，將演變為「持久戰」，屆時印刷電路板重要原料玻璃布、膠片等關鍵材料，庫存壽命僅半年至一年，一旦戰線拖長，供應鏈勢必全面停擺，「打長期戰沒有任何產業能撐得住」，因此若以準備戰爭作為遷廠理由，反而是「自己騙自己」。

針對美方推動產業「南遷」至東南亞，董定宇批評此舉既「無奈、無知又無聊」，此舉並不能真正化解風險，只是政治動作，帶來的成本由相當高昂，因此他將此情況形容為「無三，貴」，解決不了根本問題。真正應警惕的不是戰爭，而是「長期的貿易制裁」。

董定宇說，美國從來沒有想到世界上還有一個國家能夠倒過來制裁它，現在被中國搞了以後，「應該如果它（美國）有一點點智商的話，不會讓這個事情再發生第二次」。若未來出現制裁局面，主要將集中於美中之間，台灣既不會制裁美國，美國也不會制裁台灣，因此在地緣博弈中反而是安全節點，美方應認清台灣的戰略價值，「台灣是相當好，安全的地方」。

