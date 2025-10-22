美澳聯手挑戰中國稀土霸權 澳洲礦商老總：北京3至5年內失控

美國總統川普和澳洲總理阿爾巴尼斯20日簽署了1項關於關鍵礦產和稀土的協議。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與澳洲本週簽署一項突破性的礦產協議，將聯手挑戰中國在全球稀土供應鏈的霸權地位。根據協議，美國將出資協助澳洲開發其龐大的稀土儲備，以換取優先開採權。澳洲礦商高層樂觀預測，此舉將在3至5年內，有效鬆動北京的壟斷控制。

法新社報導，澳洲礦商Arafura Resources執行長卡祖博（Darryl Cuzzubbo）22日受訪時直言：「中國基本上是透過控制價格，來控制整個稀土市場。而現在的問題是，中國正展現出，他們會利用其對稀土產量近90%的控制權，作為一種地緣政治工具。」

稀土是從太陽能板到精密飛彈等所有高科技產品不可或缺的關鍵原料。中國不僅擁有全球最大的儲量之一，更重要的是，幾乎是全球唯一具備工業規模精煉能力的國家。卡祖博指出，這使得美國、德國、南韓等製造業大國，長期以來一直在尋找較不可能將稀土當作談判籌碼的合作夥伴。

卡祖博表示，此次由美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署的協議，為打造一條獨立於中國之外的替代供應鏈，鋪平了道路。他認為：「這給了投資人信心，相信這些理念相近的國家，將會採取行動來改變中國的控制地位。」

協議的本質是，美國將協助資助澳洲的一批稀土開採計畫，以換取對其產出的優先取得權。Arafura Resources正是首批獲得此協議融資的項目之一。另一家澳洲公司Lynas Resources，也已獲得一份價值2.58億美元的合約，將在美國德州建造一座稀土精煉廠。

「3至5年內鬆動中國控制」

卡祖博預測，在這條多元化供應鏈成形之前，「將會有一場與中國的博弈。而中國將會盡其所能地利用現有優勢，因為他們知道，在3到8年後，他們將開始失去控制權。」

分析師普遍認為，澳洲的精煉產能，短期內難以達到中國的規模。然而，即便只能建立起中國產能的一小部分，也足以有效「鬆動」北京的全球扼制能力。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）本週便指出：「在抗衡中國的稀土主導地位上，澳洲是美國最重要的夥伴。」

