外媒點名「2檔成長股」是長期投資者聰明選擇 台積電上榜原因曝

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）革命正從試驗階段，全面邁向現實應用，毫不意外，AI基礎建設的需求正以前所未有的速度飆升。投資媒體《The Motley Fool》報導，大型雲端業者紛紛投入數十億美元，用於興建與擴充資料中心。而輝達（NVIDIA）和台積電（TSMC）正是這股浪潮中最重要的受益者。以下是為何這2家公司能成為長期投資者手中「聰明的選擇」。

1.輝達

輝達正迅速鞏固其在AI基礎建設市場的核心地位。該公司近期與微軟（Microsoft）、xAI與貝萊德（BlackRock） 共同組成財團，以400億美元收購Aligned Data Centers。這起交易凸顯了運算能力需求的爆炸性成長，隨著雲端巨頭與各國政府大力投資資料中心擴建，對算力的渴求正持續升溫。

輝達的GPU、CUDA軟體與開發者工具、以及網路解決方案，已成為全球AI基礎建設的重要支柱。公司管理層預估，到2030年，AI基礎建設市場的投資總額將達3兆至4兆美元；僅在2025年，用於資料中心與運算設施的資金就可能達到6000億美元。

在截至2025年7月27日的2026財年第2季中，輝達營收年增56%至467億美元，非GAAP（公認會計原則）毛利率高達72.7%。其中，資料中心部門仍是最主要的成長引擎，受到Blackwell架構晶片強勁需求的推動。根據Wedbush在亞洲的通路調查，Blackwell晶片的「需求與供應比」高達10比1。

輝達採用年度架構更新節奏（每年推出新GPU架構），讓客戶黏性更高。客戶能在不干擾營運的情況下順利升級新一代GPU，因而降低轉換品牌的意願。公司預計2026年將開始量產下一代Rubin GPU。在網路領域，成長同樣強勁。第二季網路業務營收年增98%，達73億美元。輝達專為AI優化的 Spectrum-X採用速度快速攀升，該業務的年化營收在第二季已突破100億美元。

目前輝達股價約為預估本益比28倍。但考量到其在AI運算領域的主導地位、穩定的年度產品節奏、以及在AI網路技術上的持續增強，這樣的估值仍顯合理。

2.台積電

台積電已成為當前AI革命中不可或缺的推動者，憑藉其在先進晶片製造領域的領導地位，提供智慧型手機、雲端伺服器、複雜AI模型等多項應用所需的晶片。截至2025年9月30日的第三季，台積電營收年增40.8%至331億美元，營業利益率達50.6%，年增3.1個百分點。管理層預期第四季營業利益率仍將維持在49%至51%的高水準，儘管美、日兩地的新廠對毛利率有些許壓力。

先進製程技術貢獻了公司晶圓營收的74%。其中，3奈米製程已成為主要成長動能，占晶圓營收近23%。台積電正準備於2025年底開始量產N2製程，並在2026年下半年推出N2P（N2 延伸版）與A16節點。這些晶片結合高效能與低功耗特性，非常適合高能耗的資料中心運作。

先進封裝技術 也成為另一大成長驅動力，目前占總銷售額約10%。台積電的CoWoS產能仍相對吃緊，公司正積極擴充供應。為此，台積電宣布將在亞利桑那州建設兩座先進封裝廠，並與一家美國半導體封測合作夥伴合作，在當地興建封裝設施。這些舉措符合公司「晶圓代工 2.0（Foundry 2.0）」策略，涵蓋前端晶片製造、先進封裝與後端測試，讓客戶在系統層級上獲得最佳性能。

台積電預計2025年資本支出將落在400億至420億美元。但憑藉近900億美元的龐大現金部位，公司仍有充足資金推動長期投資計畫。目前台積電股價約為預估本益比25.3倍，考量其在半導體供應鏈中的壟斷地位與持續改善的獲利能力，這樣的評價極具吸引力。因此，TSMC是長期投資AI浪潮的理想標的之一。

