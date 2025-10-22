北市提供輝達「秘密基地」 李四川條件盤點出這地

台北市議員陳賢蔚指出，新洲美段43地號的學校預定地，是最符合市府協助輝達落腳的關鍵方案。（台北市議員陳賢蔚提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府在北士科T17、T18之外，另外推薦多塊土地讓輝達選擇，台北市副市長李四川形容具比T17、T18更大等條件，民進黨台北市議員陳賢蔚今（22）天表示，根據他以「台北地政雲」資料查詢，北投區面積3公頃以上、且為市有地、基地完整的土地僅有3筆，其中以新洲美段43地號的學校預定地，因地形完整、交通便利、鄰近北士科園區，最符合市府協助輝達落腳的關鍵方案。

台北市副市長李四川日前對外表示，除了T17、T18之外，另推薦其他土地給輝達，還有未公開的秘密基地，面積比T17、T18加起來大，若中央能夠協助都市計畫變更快一點，所有的程序還是會跟T17、T18一樣的時間交給輝達，也許權利金也會比T17、T18還便宜。

根據李四川的形容，有不動產估價師推測是新洲美段43地號。該筆土地面積4.68公頃，使用分區目前是學校用地，所有權人是台北市（教育局管理），且沒有道路分隔。

而議員陳賢蔚以「台北地政雲」資料查詢，發現北投區面積3公頃以上、且為市有地、基地完整的土地僅有3筆，分別為現為「洲美蜆仔港公園」的新洲美段30地號，面積3.1公頃；使用分區為學校用地、目前仍為空地的新洲美段43地號，面積4.68公頃；還有現為福星公園的軟橋段02地號，面積3.26公頃。

陳賢蔚表示，其中，新洲美段43地號的學校預定地，因地形完整、交通便利、鄰近北士科園區，最符合市府協助輝達落腳的關鍵方案。市府藉著釋出學校用地，更可以「對調」方式突破僵局，先將學校用地（新洲美段43地號）經由都市計畫變更為科專區，專案設定地上權提供輝達使用。

陳賢蔚說，市府也可以同時著手進行，將原本新壽持有的T17、T18基地，透過解約收回，後續再由科專區變更為學校用地。如此一來，不僅能避免新壽刁難，協助輝達順利在北士科落腳，仍能保有學校用地，達到「輝達進駐、產業受益、地區發展」三贏局面。

他認為，若市府後續真的如前述方案進行，輝達與新壽的糾葛關係便可順利切斷。市府與新壽後續的解約糾紛也不會延宕輝達進駐北士科。

