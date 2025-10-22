金雞母下蛋少 北市永康街「店后」66折脫手

最新實價揭露，北市永康街上、屋齡52年的店面，4月以總價8500萬元賣出、拆算每坪單價約392.79萬元。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕金雞母不太下蛋，北市知名永康商圈「店后」持有逾10年打66折脫手。根據內政部實價網最新揭露，北市永康街上、屋齡52年的店面，4月以總價8500萬元賣出、拆算每坪單價約392.79萬元。

不過，對照前一次揭露、2014年6月以1.28億元成交，而拆算每坪單價約591.47萬元、曾一度榮登北市店面單價第二高、甚至被房仲稱為北市「店后」。

根據最新實價揭露，該店面為4層公寓的1樓、約21.64坪，總價8500萬元，拆算每坪單價392.79萬元，即便對比逾10年前取得單價打了66折，仍為臺北市今年店面實價揭露最高單價。

永康街曾是高單價店面產地

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，永康街是觀光客來台必遊景點，且在信義線通車議題，當時又有中國遊客題材，所以過去一直是市場觀察指標，尤其2010年高記以整棟5.2億元賣給「印尼紡織大王」宋良浩家族主導的法人虹光國際，且又在2014、2015年分別揭露其它店面以每坪單價591.5萬、655.1萬元的實價紀錄，頻創新高，儼然成為全台店王的產地。

但因兩岸關係轉冷，中國遊客來台人數銳減，疫情期間空置率甚至跳升雙位數，高租金挑戰市場消費力，以致投報率反壓價格，不但交易趨冷，價格也隨之修正。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，永康商圈近期在日韓網紅與明星的推播下，逛街人潮明顯回溫，且商圈討論熱度升溫，但相較過往來台旅客破一千萬人次的水準，仍有一段落差。

她表示，雖然近幾年台北市店面買氣表現冷淡，但店面出售價格打折幅度明顯的案例卻相當罕見。根據實價登錄資料，同社區隔壁店面，2023年時每月每坪店租約7千至8千元，推估4月賣掉的店面租金每月每坪約莫8千至9千元，換算投報率約2.4%至2.7%，投報率與幾年前相比，略微提高，也反應店面產品不再像過往，是資金追捧的標的，賣方對於價格認知更為實際。

