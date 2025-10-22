79歲婦節省一生「為兒子」存錢 擁2400萬卻換來淒涼晚年

日媒以真實案例揭示，「為孩子著想」的心意沒有錯，但若過度執著於「保住財產」，反而會讓親情成為犧牲品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人都會「為了孩子」存下寶貴的錢，但這些錢也可能成為日後親子關係破裂的誘因。日本一名79歲婦人被許多人稱為「理財高手」。她早年喪夫，一人撫養2個兒子長大成人，靠著嚴謹的理財與勤儉，為自己存下了1.2億日圓（約新台幣2401萬元）的積蓄，每月還有18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的年金，加上豐厚的存款，本該讓她的晚年過得安穩富足。但就在某個午後，她因兒子的一句話，徹底斷開了母子之間的羈絆，她因為對金錢的執著，換來了退休後的空虛感。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，79歲的田代信子（化名）是兵庫縣居民，靠多年積蓄和退休金累積1.2億日圓，她從不為任何經濟問題擔憂。但就在某個午後，她與次子雅志（化名，47歲）的一場對話，徹底斷開了母子之間的羈絆。

那天，雅志帶著妻子與孩子如往常般回家探望。近來他察覺母親有些健忘，又聽聞朋友家因遺產問題鬧得不愉快，便出於關心地提議「媽，要不要考慮信託？讓錢更有規劃地使用，也能避免以後爭執。」聽到這句話的瞬間，信子的表情僵住了。「信託」這個詞聽起來像是要拿走她的資產，她冷冷地回答「我不需要那種東西。你們不就是想拿走我的錢嗎？那個媳婦，一毛錢我都不想讓她碰！」

客廳的空氣瞬間凝結。曾經每月固定拜訪的雅志一家，就在那天起，再也沒有踏進信子的家門。臨走前，雅志只留下冷冷一句話「那筆錢，就帶進墳墓裡吧。」

自那之後，母子之間的一切連結就斷絕了。信子的日子靜得可怕，她依舊早起、做飯、查帳本，日子看似一如往常，但冰箱裡的飯菜越來越簡單，電話越來越少響起。雖然信子氣得渾身發抖，但獨自一人的時候，她的內心深處卻隱隱感到一絲不安「為什麼會變成這樣呢？」

媳婦美穗（化名）溫柔有禮，雖然信子婚後與丈夫疏遠，但她為人善良，總是在兒子生日和母親節送禮物。

然而，信子心中卻有著無法釋懷的過去。多年前，丈夫過世時的遺產分配讓她對媳婦心生不滿，認定對方「愛錢」。即使雅志多次解釋那只是程序上的誤會，信子的心結始終沒解開。如今，她守著滿滿的銀行餘額，卻感覺不到安全。

與雅志斷絕關係後，信子仍靠著退休金和積蓄過著簡樸的生活。她與鄰居的互動越來越少，唯一的陪伴只有電視和超市收銀員。每當銀行存款增加，她內心深處的空虛感就越來越強烈。她常望著桌上擺放著的茶和點心自言自語「我一直在為孩子們存錢，為什麼沒有人來看我？」

理財專家指出，許多長輩一生辛苦存錢，「為孩子著想」的心意沒有錯，但若過度執著於「保住財產」，反而會讓親情成為犧牲品。「錢不該只是『守』，而應該是『連結』。當財產變成不信任的象徵時，家庭就會崩塌。」專家建議，高齡者可考慮設立家族信託，由信任的家人代為管理資金，同時確保生活費無虞。若提前進行生前贈與，還能增加家庭溝通、降低爭產風險。

