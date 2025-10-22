水庫光電納入環評？龔明鑫：還需再討論

經濟部長龔明鑫今表示，設置水庫光電設施是否需要環評，還需再討論。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及水庫設置光電板疑慮，經濟部長龔明鑫今表示，再生能源攸關產業競爭力，持續與各界溝通、破除疑慮，繼續往前推動，至於設置水庫光電設施是否需要環評，還需要與環境部等單位再討論。

民進黨籍立委林岱樺指出，行政院長卓榮泰指示，如果水庫的光電設置對安全檢測、水質維護沒把握，就不允許繼續，質疑是與前總統蔡英文的綠能政策不同調，「英規卓不隨」？

請繼續往下閱讀...

對此，龔明鑫回應，卓揆意不在停，而是破解各界疑慮，水庫設置水域型光電板是否需要環評，也要再討論，只要疑慮去除，就會持續往前。

龔明鑫強調，再生能源攸關產業競爭力，不是道德問題，而是攸關產業生死的問題，綠電不夠就拿不到國際企業的訂單。

針對光電申設程序的精進，經濟部能源署補充，已進行相關法規修訂，光電設置均依《區域計畫法》、《非都市土地使用管制規則》、《水土保持法》及《環境影響評估法》等規定辦理，並應避開環境敏感區，亦已與農業部共同訂定農地變更快篩表，引導業者避開不適宜區位。

能源署續指，同時，修訂電業相關法規，明定光電設施與建地應保持適當距離，並要求業者強化在地溝通，規定於申請電業籌設階段即召開說明會，以保障地方居民知情權。

此外，亦新增電協金回饋比例細項，規範補助型電協金須提列50%運用在案場所在村里，落實在地回饋制度與共享精神。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法