台綜院：AI及雲端應用強勁帶動需求 電力景氣維持黃紅燈

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（22）日發布2025年9月份台灣EPI電力景氣指數，指出全國高壓以上產業用電較去年同期成長 1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。

台綜院分析，國內產業用電延續分化趨勢。隨著人工智慧（AI）浪潮持續擴展，高效能運算（HPC）、雲端及資通訊產品需求蓬勃發展，電子與半導體產業持續領航，用電穩健成長，成為經濟成長主要動能。

相較之下，傳統產業受全球終端需求疲弱及美國關稅衝擊影響，用電需求持續下滑，產業景氣低迷。整體而言，全國高壓以上產業用電較去年同期成長 1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。

台綜院表示，台電高壓以上用電方面，9月份整體產業用電較去年同期成長2.11%，其中製造業用電成長1.97%，服務業用電成長2.25%。

隨著2025年第三季結束，原先市場預期關稅衝擊將拖累產業發展的情況並未如期發生。半導體產業受美國針對半導體在美生產或承諾建廠可享免稅之政策激勵，以及全球AI產業蓬勃發展所帶動的強勁需求，推升半導體投資，生產動能持續擴張，同時強化台灣於全球科技供應鏈之影響力，為國內經濟注入穩健成長動能。

傳統產業則仍受關稅負擔及國際需求疲弱影響，用電表現與產業動能相對疲軟，結構轉型之挑戰持續存在。整體而言，受半導體與電子產業用電穩健成長及外銷訂單暢旺支撐，憑藉其高附加價值效益，進而帶動經濟成長表現亮眼，台灣經濟仍展現穩健擴張動能。

台綜院預測。台灣2025年9月份經濟成長率為 4.1%，第三季經濟成長率為3.8%。

綜觀來看，2025年9月國內產業景氣續呈科技業動能領先、傳統產業相對疲弱的雙軌發展態勢。半導體與電子相關產業受AI及雲端應用強勁需求帶動，用電與接單表現亮眼，憑藉其高附加價值優勢，成為推升經濟穩健成長的主要動能。

傳統產業仍受全球需求疲弱與美國關稅壓力影響，用電需求低迷，景氣回升力道有限。展望後續，第四季進入傳統出貨旺季，供應鏈備貨動能可望延續，加上AI相關的結構性需求持續強勁，將持續支撐半導體與電子業成長；惟產業結構分化未見緩解，傳產轉型與升級挑戰仍須持續關注，以確保經濟成長動能長期穩健延續。

