空巴中國擴產，天津新總裝線預計2026年全面投產。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲最大的飛機製造商「空中巴士（Airbus，空巴）」週三（22日）宣布，已在中國天津啟用第2條飛機總裝線，以擴大其最暢銷的A320neo飛機系列的產能。

《路透》報導，這條新設的總裝線是空巴全球第10條總裝線，預計將在2026年初全面投入運營。

請繼續往下閱讀...

報導指出，在宣布啟用新總裝線前，空巴執行長佛瑞（Guillaume Faury）於週二（21日）與中國商務部部長王文濤會面。

根據中國商務部22日發布的聲明指出，王文濤在會談中指出，當前全球貿易環境面臨碎片化風險，以及單邊主義和保護主義措施的挑戰，加劇了國際市場的不穩定與不確定性。

商務部還表示，空巴承諾將持續深化在中國的投資，並致力於推動中法及中歐之間的貿易合作。

對於相關報導，空巴尚未回應媒體置評請求。

另有業內人士透露，空巴近期在美國莫比爾與中國天津舉行的接連儀式，是為了避免觸及中美之間敏感的貿易局勢。

自空巴於2022年與2023年宣布海外擴張計畫以來，中美貿易摩擦不斷升溫，促使包括空巴在內的多家歐洲企業謹慎行事，力求在兩大經濟體之間維持平衡。

