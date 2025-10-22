「最危險單品」！好市多這款零差評餅乾 一吃就停不下來

Kirkland Signature Chocolate Crepes這款餅乾被會員喻為最危險單品，一吃就停不下來。（擷取自世界日報）

〔財經頻道／綜合報導〕進入10月，各種節慶接踵而至，好市多也上架多種巧克力和餅乾禮盒，搶攻商機，其中有１款好市多自營品牌柯克蘭（Kirkland）的法式巧克力薄脆也悄然上架，由於這款深受華洋民眾喜愛的餅乾，往年都在年底才上架，今年提前上架引發會員熱議，有網友更將其比喻為「好市多最危險單品」，因為一吃就停不下來。

世界日報報導，這款薄脆的全名為「Kirkland Signature Chocolate Crepes」，是1款表面為牛奶巧克力的法式薄脆，一口咬下去，外層的巧克力溶化在口中，伴隨薄如紙的酥脆法式薄餅，十分美味。由於這款零食甜度適中，一口一個大小，讓人吃得停不下來。

請繼續往下閱讀...

在社交媒體「小紅書」上，有華人網友稱其為「好市多最危險單品」。他說，這款脆餅通常在聖誕節才上架，今年居然提早上架，還是熟悉的配方和味道。他說，「太危險了，因為特別容易就進嘴巴裡了。」

今年這款脆餅包裝為紅色和銀色，去年是紅色和綠色。有不少網友注意到，這款餅乾相同容量，今年價格上漲不少。今年南加州好市多的價格為12.79美元（約新台幣393元），有網友稱去年是9.99美元（約新台幣307元）。

這款巧克力薄脆也曾在Reddit論壇上被熱議，有網友發文稱，「天哪，美味。我第１次吃，太好吃了。強烈推薦。」有網友回覆，「１天內就吃完了。」「我必須停下來吃它們。最妙的是它很酥脆。」

有網友介紹，這種巧克力薄脆在Trader Joe's和Whole Foods也有出售。其中Trader Joe's的薄脆是季節限定，味道與好市多差不多，但經常斷貨。好市多的量大便宜，可以一大盒吃到爽。

有人表示，這款脆餅包裝精美，契合聖誕主題，味道好吃，也適合作為回國伴手禮送給親朋好友。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法