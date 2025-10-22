內行人才知道！網曝Costco免費試吃「最強時段」

Costco大方免費的試吃政策擄獲了消費者的心。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，大方的免費試吃政策更是Costco知名的福利，這些裝在小杯子裡的迷你試吃品，或是用牙籤串起的一口點心，擄獲了許多消費者的心。不過有不少人發現，Costco試吃攤位的數量，似乎會因為時間與日期不同而變化不定，網友發現，週六與週日大約下午1點到4點的時段，似乎是Costco最多試吃的時間。

美媒《The Takeout》報導，為了找出「最多試吃」的黃金時段，網友們紛紛在美國社群平台Reddit上展開討論。有人抱怨試吃區太擁擠，但也有人讚嘆這項制度，讓他們能發現原本不會買的商品。最終多數網友認為，週六與週日大約下午1點到4點的時段，是最適合去Costco「試吃巡禮」的時間。

請繼續往下閱讀...

至於為什麼這段時間最豐盛？有網友指出：「試吃攤位通常會在最忙碌的時段和日子設最多。」換句話說，週末中午前後是試吃品項最齊全的時候。另一位自稱曾在Costco工作過的網友也認證：「週末的試吃多到爆！」

雖然這是普遍共識，但也有人表示平日午後也能「挖到寶」。有網友分享自己平日下午前往也能試吃不少，猜測是因為Costco「迎合退休族群」的作息安排。不論如何，如果消費者是衝著免費試吃去的話，下午仍然是最推薦的時段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法