美債迎大漲行情！2關鍵華爾街不計成本做多

〔財經頻道／綜合報導〕儘管30年期美債殖利率在週二已跌至6個月來最低水平，但債券交易員仍在為殖利率進一步下跌做準備，外媒報導，鑑於美國政府停擺恐創史上第2長紀錄，市場對信貸市場的擔憂重燃，加上美中貿易緊張局勢升級，交易員正大舉湧入優質避險資產，花旗表示，從持倉部位來看，在美債市場“追漲〞態勢下，各類國債資產都應做多。

外媒報導，債券期權市場的定價顯示，為防範各期限債券殖利率大幅下跌，而提供保護的成本正在迅速上升。

過去1週，美國國債看漲期權的成本相對於看跌期權大幅上升。這種偏向看漲期權的傾斜程度，已接近4月初川普宣佈全球關稅措施時出現的極端水平。

花旗策略師David Bieber在週二的報告中寫道，從持倉策略來看，佈局方向十分明確，在美債市場追漲態勢下，各類國債資產都應做多。

此外，那些此前賣出保護、未對殖利率進一步下跌進行對沖的交易員，如今增加對沖力度，也可能引發更多美債買盤。近期，市場出現大量對沖操作，目標直指10年期美債殖利率跌破4%。

在12月到期的10年期美債期權中，近期資金流向顯示，隨著上週殖利率跌破4%關口（最低至3.93%，為約6個月來最低），交易員正調整部位，以瞄準更大幅度的上漲行情。看漲頭寸佈局反映出市場預期10年期殖利率可能跌至3.75%-3.70%，這一點從12月到期、執行價為115.00和115.50的看漲期權未平倉合約增加可見一斑。

與此同時，在現貨市場，摩根大通週二發佈的1項調查顯示，直接空頭頭寸小幅增加而多頭頭寸減少，這一持倉結構也使得債券市場容易因空頭回補而上漲。

