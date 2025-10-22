新日相高市早苗上台 下令推經濟刺激措施應對通膨

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本自民黨總裁高市早苗（Sanae Takaichi）週二（21日）成為日本首位女首相，在首次的內閣會議上，高市下令採取新一輪的經濟措施，以減輕家庭和企業的通膨負擔。

《彭博》報導，根據高市下達的命令，日本政府預計將編制一份補充預算來為這些措施提供資金，不過高市沒有具體說明這項計劃的規模，也沒有說明是否需要額外發行債券來為其提供資金，相關細節仍待公佈。

請繼續往下閱讀...

但這項命令暗示，刺激計劃將包括冬季電費和燃氣費用補貼，以及緩解物價壓力的區域補助，這項計劃也鼓勵中小企業調漲薪資，並增加資本投資。這項命令並未提及普發現金的政策，因為在7月全國大選期間，發現金的相關政策並未獲得大眾支持。

高市政府已將不斷上升的生活成本列為經濟首要事項，這反映出民眾對通膨的擔憂。這項命令也顯示出，高市更傾向於採取有針對性的措施，而非大規模的支出計劃。

高市過去以支持激進的貨幣、財政刺激政策聞名，但他最近在相關議題的發言有所緩和，承諾實施擴張但負責任的財政政策。高市政府面臨的挑戰是在支持經濟的同時，也要應對日本鉅額公共債務的擔憂，而這一問題已導致長期債殖利率上升。

日本消費者通膨在過去3年多來，一直維持在央行的2％目標水準以上，與此同時，日本央行（BOJ，日銀）正推動逐步升息，推高了政府的借貸成本。高市週二表示，他希望通膨能夠隨著薪資上漲，並由需求推動，而不是成本因素所推動。

即將出爐的一系列計劃，另外兩個關鍵支柱是加強經濟安全和國防，這項命令呼籲對AI（人工智慧）和半導體等戰略領域進行投資，並加強關鍵產品的供應鏈。該方案預計還將包含一些針對美國關稅措施的回應，包括採取說實施先前與華府宣佈的投資計劃，作為協議的一部份，日方承諾向美國關鍵產業投資5500億美元（約新台幣16.9兆元），換取降低關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法