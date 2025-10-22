台股開盤》台積電、力積電等權值股熄火 指數跌逾250點失守27500點

台積電、力積電等權值股熄火，指數跌逾250點失守27500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市週二漲跌互見，不過，台積電ADR漲多拉回，下跌1.07%，台股週三在台積電開盤跌20元，指數跳空跌138.3點，以27614.11點開出，在力積電、南亞科、華邦電等電子股全面拉回下，指數開低走低，跌逾250點，指數跌破27500點。

道瓊工業指數受可口可樂和3M等公司強勁獲利報告的推動，上漲218點、0.47%，盤中一度突破47000點，標普500指數略高於持平，以科技股為主的那斯達克指數下跌0.16%，費城半導體指數下跌0.67%，台積電ADR下挫1.07%，收在294.51美元。

請繼續往下閱讀...

道瓊工業指數上漲218.16點或0.47%，收46924.74點。

那斯達克指數下跌36.88點或0.16%，收22953.666點。

S&P 500指數上漲0.22點或0%，收6735.35點。

費城半導體指數下跌45.759點或0.67%，收6839.268點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法