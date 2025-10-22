原來吃Costco美食區要挑時間？員工揭最好吃「黃金時段」

不少人逛完美式賣場好市多（Costco）後，不喜歡被美食區饑餓人潮的隊伍包圍。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人逛完美式賣場好市多（Costco）後，不喜歡被美食區饑餓人潮的隊伍包圍，但卻又肚子餓，內心掙扎著要不要拔腿就走，但國外有好市多員工指出，好市多的美食區在人多的時候，反而是最好吃的時候！

據美媒《Tasting Table》報導指出，當你在午餐高峰時段來到好市多，其實更有機會吃到最新鮮、最美味的食物。雖然你可能會抱怨：「可是那排隊人潮也太長了吧！」，確實，排隊用餐需要等上好一陣子，但事實上，午餐時段正是好市多廚房出餐最頻繁、食物更新最快的時候。這是因為美食區的員工們必須以最快速度，來滿足這群饑腸轆轆的顧客。

一位自稱是好市多員工的網友就在 Reddit 討論串中透露：「午餐時間永遠是吃到最新鮮食物的安全時段。」他還打趣寫道：「孔子說過：『排隊越長，吉拿棒越好吃』。」

由於廚房此時忙著生產披薩，而烤雞肉捲幾乎一出爐就被搶光，食物根本不會放太久，熱度、口感都維持在最佳狀態。因此想吃到剛出爐的好市多美食，就挑中午人最多的時候去就對了。

如果你屬於「早鳥型」顧客，也不用擔心。因為除了午餐時段外，好市多開店的第1個小時同樣是吃到最新鮮美食的好時機。那時廚房正忙著製作當天的第1批披薩、熱狗、三明治等商品，出餐速度快、品質也佳。

